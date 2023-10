Tesla taglia ancora i prezzi negli Usa: in arrivo una rivoluzione per l’auto elettrica

Negli ultimi anni, Tesla, il noto produttore di veicoli elettrici fondato da Elon Musk, ha sperimentato un fenomeno senza precedenti nel settore automobilistico: una costante e significativa riduzione dei prezzi dei suoi veicoli. Questo trend è destinato a cambiare il panorama delle auto elettriche e potrebbe essere il passo cruciale che avvicina queste vetture all'accessibilità delle tradizionali auto a benzina, almeno negli Stati Uniti.

Tesla, continuano a scendere i listini

Una delle ultime mosse di Tesla è stata la riduzione del prezzo della sua berlina Model 3, che ora parte da soli 38.990 dollari negli Stati Uniti. Questo prezzo è inferiore di 8.700 dollari rispetto al costo medio di una vettura nel mercato automobilistico statunitense. Ma le sorprese non si fermano qui. Anche Model Y, il crossover di Tesla, ha visto un significativo calo dei prezzi e ora è disponibile a 3.700 dollari in meno rispetto al prezzo medio di un veicolo del suo segmento, che si aggira intorno ai 48.000 dollari.

Questa continua diminuzione dei prezzi ha scatenato un entusiasmo palpabile tra i consumatori, che ora vedono i veicoli Tesla come una possibilità concreta, raggiungibile e al pari di altre vetture tradizionali. Gli automobilisti stanno iniziando a considerare l'acquisto di un'auto elettrica di Elon Musk non solo come una scelta ecologica, ma anche come una decisione finanziariamente vantaggiosa. Tuttavia, non tutti sono convinti che questa strategia di riduzione dei prezzi sia sostenibile nel lungo periodo.

Possibile "rosso" entro fine 2024

Gli analisti finanziari hanno espresso preoccupazioni sul fatto che questi continui cali dei prezzi potrebbero alla fine costare a Tesla oltre 1,2 miliardi di dollari di mancati ricavi entro il 2024. La domanda che sorge è se questa strategia a breve termine porterà a problemi finanziari più ampi per l'azienda. Elon Musk, CEO di Tesla, sembra essere convinto del contrario. Ha sempre sostenuto che l'obiettivo dell'azienda è accelerare la transizione verso un futuro più sostenibile, e il prezzo accessibile dei veicoli è un elemento chiave di questa missione. Il calo dei prezzi dei veicoli Tesla è un indicatore del cambiamento in atto nell'industria automobilistica. Con i veicoli elettrici che diventano sempre più competitivi in termini di prezzo, il mercato delle auto elettriche sembra ormai vicino a quello delle auto tradizionali a combustione interna. Questo trend potrebbe avere un impatto significativo sulle vendite di auto tradizionali e accelerare l'adozione delle auto elettriche negli Stati Uniti.

In definitiva, mentre ci sono legittime preoccupazioni sulle implicazioni finanziarie di questa strategia, la riduzione dei prezzi di Tesla potrebbe rappresentare un punto di svolta cruciale nell'industria automobilistica, spingendo l'adozione di veicoli elettrici verso nuovi livelli. Il futuro di Tesla e il successo di questa strategia rimangono incerti, ma una cosa è certa: il mercato delle auto elettriche sta attraversando un periodo di rapida evoluzione che cambierà il modo in cui guidiamo e il nostro impatto sull'ambiente. Resta da vedere se altre case automobilistiche seguiranno l'esempio di Tesla e se questa rivoluzione dei prezzi avrà un impatto globale sul mercato automobilistico. Qualche azione di riflesso si è recentemente vista con BYD ed MG, ma potrebbe espandersi a macchia d’olio con altri produttori anche nel Vecchio Continente.