Toyota C-HR 2023, la nuova generazione è sia full-hybrid che plug-in

Lanciata nel 2016, la prima generazione della Toyota C-HR portò una ventata di cambiamento nella gamma della Casa dei Tre ellissi, grazie ad un design decisamente di rottura e molto futuristico. Dopo sette anni di onorata carriera, il SUV coupé di medie dimensioni si rinnova con un modello totalmente inedito che porta in dote significativa novità, soprattutto dal punto di vista meccanico e tecnologico, condivise anche dalla recente generazione della Prius.

Toyota C-HR, nuovo linguaggio stilistico

Dal punto di vista del design, la nuova C-HR 2023 sfoggia il nuovo linguaggio stilistico del marchio che caratterizzerà tutti i prossimi modelli della Casa nipponica. La vettura è ispirata al prototipo Prologue e si distingue per i numerosi tagli netti e spigoli vivi. Come misura risulta lunga 436 cm, larga 183 cm, alta 156 cm e ha un passo di 264 cm, di conseguenza risulta 3 cm più larga e più corta di 3 cm rispetto alla versione che sostituisce. Di forte impatto estetico lo spoiler che impreziosisce la coda e risulta abbinato ad una fascia luminosa che si estende per tutta la larghezza della vettura, evidenziando la tridimensionalità dei proiettori posteriori.

Abitacolo

La nuova C-HR esalta il suo lato “green” grazie ad una quantità doppia di materiali riciclati utilizzati per realizzare l’interno dell’auto, a partire dal PET, ovvero il materiale che compongono le bottiglie d’acqua o i polimeri con cui si realizzano le reti da pesca.

La plancia avvolge i passeggeri anteriori e si distingue per una nuova console centrale orientata verso il guidatore. Dietro il volante dalla forma sportiva troviamo la strumentazione 100% digitale dotata di un con display da 12.3 pollici, ovvero la medesima dimensione dello schermo posizionato sulla console centrale e dedicato all’impianto di infotainment (nelle versioni entry-level risulta da 8 pollici). Tra le numerose funzioni del sistema multimediale troviamo la connettività per smartphone compatibile ad Apple CarPlay e Android Auto wireless, inoltre grazie all’app per smartphone “Toyota MyT” è possibile gestire la vettura da remoto, a partire dal sistema di climatizzazione e fino ad arrivare al parcheggio senza essere sull’auto. Degno di nota anche il tetto panoramico disponibile in opzione che può contare si due strati e permette di filtrare in maniera più efficace i raggi infrarossi e le emissioni nocive.

Telaio

La nuova C-HR si basa sulla piattaforma TNGA opportunatamente aggiornata con inediti materiali che hanno permesso di aumentare la rigidezza torsionale e ridurre il peso. Infine troviamo nuove tarature delle sospensioni che offrono carreggiate più larghe e un baricentro più basso.

Meccanica ibrida

La gamma motorizzazioni prevede due versioni con powertrain full-hybrid di quinta generazione e un ibrido plug-in. Per quanto riguarda le full hybrid, troviamo la versione 1.8 litri da 143 cavalli e la più potente 2.0 da 198 CV, con quest’ultima che è anche disponibile con un motore elettrico aggiuntivo istallato sull'asse posteriore, in grado di offrire la trazione integrale. Queste due motorizzazioni offrono un consumo medio che va dai 18,9 (versione da 198 CV) ai 20,8 km/litro (143 CV). AL top di gamma troviamo la C-HR plug-in, con motore ricaricabile alla spina che offre una potenza complessiva di 223 cavalli e un'autonomia media in elettrico pari a 66 km, offerta dall’accumulatore da 13,8 kWh. Molto utile su questa variante la funzione di geofencing che permette di spegnere il motore termico in maniera automatica (quando la carica è sufficiente) se si entra in una zona di città a basse emissioni.