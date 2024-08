Toyota Prius 2024, più potenza, consumi da citycar e oltre 70 km di autonomia

Toyota Prius 2024 è tutta nuova, da cima a fondo. Cambia il design, ora più affilato e votato all’efficienza, con una forma a freccia e maggiormente aerodinamica. La cura per l’estetica è maggiore rispetto al passato, ma crescono anche la dimensioni, lo spazio a bordo e anche la potenza. Non manca una buona dose di tecnologia extra, con un equipaggiamento al pari delle migliori berline premium, anche per quanto riguarda gli assemblaggi. Crescono però i listini, con prezzi a partire da 43.000 euro in allestimento Active. La versione Lounge Plus da noi provata, al vertice della gamma, presenta un listino di 51.000 euro.

Design e dimensioni

Crescono le dimensioni rispetto all’edizione precedente, arrivando ora a 4,60 m di lunghezza e 1,78 m di larghezza. Diminuisce però l’altezza, solo 1,42 m, denotando una forma maggiormente affusolata e aerodinamica, con il tetto congiunge parabrezza e lunotto posteriore rimanendo sembra molto orizzontale, senza alzare troppo il profilo della vettura. Nuovi i gruppi ottici full-led davanti di serie, con una forma a “C” più ricercata e moderna. Nel retro debutta una nuova forma orizzontale, all’interno della quale si trovano i nuovi fari led del posteriore, che allargano l’impronta a terra dell’auto. La coda tronca e il lunotto molto orizzontale, seppur non premino per la visibilità, assicurano il miglior Cx aerodinamico possibile. Cresce anche la dimensione dei passaruota e dei cerchi, ora fino a 19 pollici.

Interni e tecnologia

L’abitacolo subisce una sostanziale mutazione rispetto alla generazione passata, con migliori materiali e migliori assemblaggi, ora più solidi e privi di alcuno scricchiolio. La plastica più rigida rimane comunque presente, ma in minima parte. Spiccano le superfici gommate e gli inserti in simil alluminio, oltre ai nuovi sedili in pelle che risultano essere ergonomici e molto avvolgenti: possono essere anche riscaldati, ventilati e regolabili elettricamente. Il volante in simil pelle è ora più piccolo, con tanti tasti multifunzione (per il comparto multimediale o per la gestione degli ADAS), e lascia spazio nella zona superiore alla nuova strumentazione digitale da 7”, rialzata ad altezza occhi: è ricca di informazioni e aiuta a non distogliere lo sguardo dalla strada. Al centro della plancia il nuovo display da ben 12,3”, di nuova generazione, completo di tutti i servizi di connettività per dispositivi Apple o Android, anche wireless. La grafica potrebbe essere più accattivante, magari con un menù centrale dal quale gestire le diverse applicazioni. Bene la presenza di tasti fisici dedicati per la gestione del clima automatico bi-zona. Mancano però le prese d’aria per i passeggeri posteriori, un peccato per questo segmento. Presenti invece delle prese USB C e i tasti per il riscaldamento dei sedili posteriori.

Lo spazio nel retro non manca, anzi è più che generoso e sebbene l’altezza del soffitto non sia molta, il divano posteriore non ci costringe ad una postura scomoda. L’assenza di un tunnel pronunciato è un plus, ma il passeggero centrale – se più alto di 1,80 – rischia di toccare con la testa. Attenzione però al bagagliaio, poco capiente e con poco margine di altezza. 280 litri la capacità minima, quasi a livello di una Yaris, soprattutto per via del tetto discendente e per la presenza del pacco batterie sotto al piano del bagagliaio. Presente però una presa Schuko da 220 V, per alimentare tramite la batteria qualsiasi apparecchio elettronico anche in viaggio.

Prova su strada

Su strada, la piattaforma TNGA modulare è una certezza per poter assicurare un basso peso e una buona dinamica di guida. Sulla bilancia infatti, si ferma a 1.630 kg in ordine di marcia, decisamente leggera per 4,60 m di auto con tanto di sistema ibrido plug-in. Infatti, su strada è agile e maneggevole, e risulta anche scattante soprattutto grazie allo sprint immediato assicurato dal motore elettrico. Basta un filo di acceleratore per farla spostare al semaforo o per aumentare la velocità per un sorpasso. La potenza complessiva di 223 CV e 190 Nm di coppia è considerevole per il contesto, unendo i valori del motore elettrico da 163 Cv e i circa 151 Cv del 2.0 a ciclo Miller a benzina. Le prestazioni quindi sono considerevoli, 0-100 km/h in soli 6,8 secondi, fino ad una velocità massima 177 km/h.

Ottima l’insonorizzazione soprattutto quando si attiva il motore elettrico, anche in autostrada, grazie soprattutto ad una forma molto aerodinamica della carrozzeria, che riduce al massimo i fruscii aerodinamici. Lo sterzo è leggero ma dalla giusta consistenza e direzionalità, facile da usare in città e stabile alle velocità più elevate. L’assetto, seppur sicuro e deciso, è comunque votato al comfort, palesando un po’ di rollio solo quando si insiste maggiormente in curva. Da lode poi la sensibilità e la potenza del sistema frenante, che unisce al meglio la parte di frenata rigenerativa e quella meccanica. Tramite la leva del cambio, è poi possibile selezionare la modalità Brake, per forzare il rallentamento tramite il freno motore, utile soprattutto in discesa in montagna.

Autonomia, consumi e prezzi

Contrariamente a quanto si possa pensare, Toyota è riuscita a raggiungere un’elevata efficienza anche con il sistema ibrido plug-in. Bassi i consumi muovendosi in elettrico, infatti è in grado di percorrere oltre 70 km con i 13,6 kWh di batteria disponibili. Si può caricare in circa 7 ore da una normale presa domestica o in meno di 5 ore tramite una colonnina pubblica fino ad un massimo di 3,3 kW. A batteria scarica è comunque in grado di toccare consumi medi superiori a 24 km/l in città, 20 km al litro su un percorso misto e più di 15 km al litro in autostrada. In totale, l’autonomia assicurata dalla batteria e dai 40 litri di serbatoio è superiore a 750 km. Nella versione Lounge +, da noi provata, è anche presente un pannello solare sul tetto del veicolo: nelle giornate di sole, è in grado di recuperare fino a 8 km, richiedendo circa una settimana per ricaricare interamente la batteria.

Il listino di nuova Toyota Prius 2024 parte da una base di 43. in allestimento Active, già ampiamente accessoriato, ma con cerchi da 17” e alcuni accessori in meno. L’allestimento Lounge, decisamente completo, è disponibile da 43.700 euro, mentre la versione Lounge +, con equipaggiamento extra e tetto con pannelli solari, è disponibile da 51.000 euro.