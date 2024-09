Toyota Yaris Hybrid 2024: più potenza e minori consumi, fino a 30 km/l

Toyota Yaris continua a portare avanti la sua storia da oltre 25 anni, fin dal suo debutto nel lontano 1999. Ancora oggi, riconferma quei valori che diedero la luce al modello, quali semplicità costruttiva, dimensioni compatte ed elevata efficienza. Quest’ultimo punto è stato oggetto di forte spinta grazie all’introduzione delle motorizzazioni ibride, da ormai qualche generazione. Con questa versione 2024, Toyota apporta ulteriori modifiche al più che collaudato 1.5 full-hybrid, portando la potenza da 116 a 130 CV, principalmente mettendo mano all’unità elettrica, migliorando però prestazioni e anche i consumi. Listini a partire da 24.550 euro.

Design e dimensioni

Non si tratta di un vero e proprio restyling quanto più di un aggiornamento di prodotto, infatti gli esterni non sono stati particolarmente toccati. Si riconferma il design tanto apprezzato e amato dai clienti Toyota, aggressivo e giovanile, senza però risultare troppo vistoso o ricercato. Viene introdotta anche la versione GR Sport, con paraurti specifici, assetto più rigido, cerchi più generosi nelle dimensioni fino a 18” e altri dettagli. La motorizzazione più potente da 130 CV può però essere selezionata in abbinato solo ad alcuni allestimenti, quali Lounge, Premiere o GR Sport, rappresentando di fatto il vertice della gamma. Per la parte più bassa del listino, con le versioni Active o Trend, rimane disponibile il già noto sistema full-hybrid da 116 CV.

Non variano quindi le dimensioni, sempre molto compatte, con soli 3,94 m di lunghezza, per 1,75 m di larghezza e 1,50 m di altezza. Super compatta per la città, facilissima da parcheggiare e molto agile nel traffico, senza però disdegnare anche lunghi trasferimenti e viaggi in compagnia. Il peso è un altro punto forte, soli 1.215 kg in ordine di marcia, contro i 1.165 della versione a 116 CV. Sufficiente anche il bagagliaio, con una capacità minima di 265 litri, quanto basta per una vacanza di coppia o un weekend tra amici.

Interni e tecnologia

Significative però le novità all’interno, che passano da una maggior digitalizzazione per quanto riguarda display centrale e strumentazione. Si trova ora un nuovo schermo da 7 o 12,3” di fronte al conducente, da cui controllare tutti i principali dati durante la marcia, mentre al centro della plancia troneggia un generoso display dell’infotainment da 10,5”, di nuova generazione e più semplice da utilizzare. Sono ora disponibili i protocolli di connettività con Apple CarPlay e Android Auto, anche in modalità wireless. Non mancano poi altri accessori tech come l’assistente vocale, la chiave digitale, l’accesso keyless o anche gli aggiornamenti da remoto. Non cambia poi l’interno negli altri aspetti, con materiali solidi e robusti, e un mix di tessuto, plastiche morbide e rigide ed elementi in simil-pelle, a seconda degli allestimenti.

Prova su strada

Al volante, sulle prime, non si avverte una differenza significativa rispetto al modello già noto ma dalla minor potenza. Il pacchetto moto-propulsore risulta ugualmente valido e facile da utilizzare, lasciando la piena gestione delle transizioni tra motore a benzina ed elettrico alla centralina. Il cambio CVT sembra notevolmente migliorato, capace ora di minor disturbo quando si va a richiedere più potenza per salite o sorpassi. Vi è una maggiore sincronizzazione tra aumento della velocità e maggior numero di giri, senza creare eccessivamente l’effetto scooter. La spinta è buona, principalmente grazie al nuovo motore elettrico da 84 CV, in aggiunta ai 92 CV del motore a benzina. La potenza complessiva sale così a 130 CV, con uno scatto sullo 0-100 km/h che passa da 9,7 a 9,2 secondi. Non un incremento realmente percepibile, quanto più un’ottimizzazione generale del funzionamento dei due motori, oltre ad una maggior spinta e spunto quando si deve cambiare rapidamente velocità.

Si riconferma poi la bontà della piattaforma TNGA, leggera, solida e modulare, capace di donare un’ottima dinamica di guida a questo modello. Yaris si rivela pienamente a suo agio nel traffico cittadino così come in autostrada, potendo gestire con estrema naturalezza anche i 130 km/h di velocità, senza battere ciglio o sembrare mai “sottodimensionata”. È molto stabile, forte di sospensioni sviluppate ad Hoc e ad un ottimo sterzo, robusto e sincero, dalla buona direzionalità. Non mi scompongo se affermo che si tratti di una delle migliori del segmento, in termini di guida e stabilità. Ampliata poi la suite di sistemi ADAS, ora completa di tutto, al pari di molte berline premium di segmento C, sebbene non sia tutto presente di serie.

Consumi e prezzi

Il punto forte di questo modello è, indubbiamente, l’aspetto dei consumi. Non è una novità che Yaris rappresenti uno dei modelli più efficienti e dai bassi consumi in commercio. E questo nuovo propulsore non fa eccezione. Anzi, grazie ad una migliore logica di funzionamento delle unità, è anche in grado di migliorare ciò che di ottimo era già stato fatto con la versione da 116 CV (ma non in tutti i contesti). Si ha così un consumo medio in ambito urbano di circa 23 km al litro, con punte di quasi 30 km/l se non si utilizza aria condizionata. In ambito extraurbano, si stabilizza su circa 20 km al litro, mentre in autostrada i consumi salgono leggermente, intorno ai 16/17 km al litro a seconda dello stile di guida.

Il listino di Toyota Yaris 2024 parte da una base di 24.550 euro in allestimento Active e con motore da 116 CV. La versione da 130 CV è disponibile con allestimento lounge a partire da 29.400 euro, mentre l’allestimento Premiere da noi provato arriva a 31.700 euro.

