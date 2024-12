Transizione e flessibilità: le parole chiave di Mercedes alla conferenza di fine anno

Ascolta ora 00:00 00:00

ll 2024 è stato un anno ricco di sfide per l'intero mercato dell'auto, con turbolenze, tagli e aumenti dei costi. Mercedes-Benz Italia, durante la tradizionale conferenza di fine anno, ha fatto il punto della situazione, evidenziando non solo i risultati ottenuti, ma anche le strategie future. Tra queste, pur con le discussioni in corso a livello europeo sulle multe per le emissioni di CO2, resta stabilito e immutabile il traguardo sull'elettrificazione e sul raggiungimento della neutralità in termini di emissioni di CO2.

I numeri di Mercedes nel 2024

Le vendite sono rimaste in linea con il 2023, nonostante un calo del 18% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019, un dato che riflette le difficoltà di un contesto di mercato complesso e imprevedibile. Nonostante ciò, Mercedes si conferma leader nel segmento premium, raggiungendo una quota di mercato del 3,3% in Italia e sfiorando le 50.000 unità vendute complessivamente.

Sebbene il diesel faccia da padrone, specie nei segmenti più alti, i numeri numeri delle auto ibride plug-in sono interessanti: circa 6.000 modelli ibridi ricaricabili, tra cui i diesel ibridi plug-in, ormai esclusiva di Mercedes nel mondo auto. A questi si affiancano oltre 2.450 Mercedes elettriche vendute nel corso dell’anno.

Anche la gamma AMG ha registrato un incremento significativo, con oltre 3.000 unità consegnate, a dimostrazione dell’efficacia della strategia del brand di puntare su veicoli di alta gamma, destinati a una clientela sempre più esigente.

I piani per il 2025

Guardando al 2025, Mercedes si prepara al lancio della nuova CLA. Questa vettura rappresenterà un elemento centrale della strategia futura, grazie alla piattaforma MMA di ultima generazione che garantirà un’autonomia elettrica superiore a 750 chilometri e proporrà tecnologie avanzate, tra cui funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Sarà il primo modello di un'offensiva di prodotto che porterà una serie di novità fatte anche per ristabilire il primato tecnologico dell'azienda nei confronti di una sempre più agguerrita concorrenza cinese. E, in linea con la strategia confermata dal brand, sarà disponibile anche in versione ibrida benzina.

Anche il settore dei veicoli commerciali si dimostra importante per il brand. Nel 2024, le vendite di van sono cresciute del 21,7%, raggiungendo oltre 11.000 unità, un risultato che anticipa l’arrivo della piattaforma VAN.EA, progettata per una nuova generazione di veicoli commerciali elettrici previsti per il 2026. Nell'attesa, Mercedes ha comunque una gamma attuale appena rinnovata nella sua interezza e che resta, pur con qualche centinaio di vendite di van elettrici, completamente dominata dalla motorizzazione diesel.

In Europa, infatti, il passaggio ai veicoli elettrici sta avvenendo più lentamente del previsto, specialmente in Italia.

Mercedes ha confermato cheche consentiranno, e hanno consentito finora, di passare con la massima versatilità dal mondo elettrico al termico e viceversa.