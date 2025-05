Triumph Speed Triple 1200 RX 2025: la nuova naked limited edition

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel 2025 Triumph Motorcycles lancia un modello che punta dritto al cuore degli appassionati di guida sportiva: la Speed Triple 1200 RX. Questa naked ad alte prestazioni nasce per essere diversa fin dall’origine. Con una produzione limitata a 1.200 unità in tutto il mondo, è pensata per chi cerca il massimo da una moto stradale ispirata alla pista, senza compromessi.

La RX evolve il concetto già espresso con la Speed Triple 1200 RS, ma lo porta oltre. Lo fa con una posizione di guida radicalmente più sportiva, ottenuta grazie a semi manubri clip-on posizionati più in basso e avanzati, e pedane rialzate e arretrate, pensate per un controllo totale nelle curve più impegnative. Questo nuovo assetto, unito a una ciclistica di prim’ordine, la rende il punto di riferimento tra le naked di alta gamma con vocazione racing.

Sotto al telaio in alluminio pulsa il conosciuto tre cilindri Triumph da 1.160 cc, ora ancora più reattivo e potente. Eroga 183 CV a 10.750 giri/min e 128 Nm a 8.750 giri/min, numeri che testimoniano il salto evolutivo rispetto alla generazione precedente. L’esperienza acquisita dal Marchio britannico nella classe Moto2 ha contribuito allo sviluppo di un’unità compatta, fluida e ricca di coppia, con un'erogazione piena fin dai bassi regimi.

Triumph Speed Triple 1200 RX: sospensioni elettroniche

Uno degli elementi distintivi della Triumph Speed Triple 1200 RX è il pacchetto ciclistico ed elettronico di alto livello. Le sospensioni semiattive Ohlins Smart EC 3.0, abbinate all’interfaccia OBTi, permettono una personalizzazione precisa del comportamento dinamico, modificabile anche in tempo reale tramite la strumentazione TFT da 5" e il pratico joystick a cinque direzioni.

La presenza dell’ammortizzatore di sterzo elettronico Ohlins SD EC contribuisce alla stabilità anche in condizioni limite. A completare il comparto dinamico ci sono i freni Brembo Stylema con leva regolabile MCS e pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP V3, sviluppati per massimizzare l’aderenza in curva e la stabilità in rettilineo.

Sul fronte elettronico, Triumph offre un arsenale tecnologico di altissimo profilo: controllo di trazione ottimizzato in curva, ABS cornering, anti-wheeling, controllo del freno motore e Brake Slide Assist sono tutti gestibili in modo indipendente, offrendo un’esperienza su misura per ogni pilota. Le cinque riding mode (Rain, Road, Sport, Track, Rider) permettono di adattare il carattere della moto a ogni situazione, dalla strada cittadina al circuito.

Triumph Speed Triple 1200 RX: estetica racing

Il design della RX è immediatamente riconoscibile. La livrea Triumph Performance Yellow con elementi Granite e dettagli RX in bianco disegna una silhouette affilata, ispirata alle moto da competizione. I componenti in fibra di carbonio, come il parafango anteriore e i fianchetti del serbatoio, aggiungono un tocco tecnico ed esclusivo. La sella dedicata, con cuciture RX e finitura speciale, completa una vista posteriore minimalista e muscolosa.

La funzionalità non è stata sacrificata sull’altare della sportività: troviamo cruise control regolabile, sistema keyless completo per accensione, tappo serbatoio e bloccasterzo, e una batteria agli ioni di litio che contribuisce a contenere il peso a 199 kg in ordine di marcia.

La connettività è assicurata dal sistema My Triumph, che integra navigazione turn-by-turn, gestione di musica e chiamate. Una nuova funzione di segnalazione della frenata d’emergenza aumenta la sicurezza in caso di rallentamenti improvvisi.

Proposta a un prezzo di 21.995 euro, la nuova RX sarà disponibile a partire da giugno 2025.

Con il suo pacchetto tecnico avanzato, l’estetica da vera sportiva e la disponibilità limitata, la Triumph Speed

è destinata a diventare un pezzo ambito da chi cerca una moto da usare e da collezionare.

Una naked che non teme confronti e che si distingue per identità, prestazioni e livello tecnologico.