Al volante della nuova BMW Serie 2 Gran Coupé: ecco come cambia

Strade che si insinuano tra le rughe degli ulivi di Savelletri e le righe del mare di Polignano, tra i coni dei trulli di Alberobello e il silenzio dei vicoli antichi dell’entroterra ed è qui sulle strade di Puglia che non passa inosservata BMW Serie 2 Gran Coupé 2025. Non una qualunque ma la M235 nell’allestimento MSport Pro, la più agguerrita di tutte, color Frozen Portimao Blue metalizzato mat oppure Frozen Pure Grey Metallizzato, questione di mood.

Trecento cavalli che nel test drive si scatenano con uno sterzo preciso sui saliscendi tuttecurve tra il vento e le nuvole, con dettagli aerodinamici, la calandra retroilluminata a doppio rene con barre orizzontali, doppi scarichi per due, spoiler posteriore, il tricolore della M che appare qui e là. E una grinta senza limiti e confini, ancor più selezionando Sport tra i My modes e se poi si vuole strafare basta attivare con la paletta sinistra al volante la funzione e-boost che le regala per 10 secondi, ideale nei sorpassi o nelle riprese in emergenza, potenza aggiuntiva a quella che già ha innata, che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e di raggiungere una velocitá massima di 250 km/h dove consentito.

Tecnologia e lusso, sportività e raffinatezza, grande spazio e comfort per tutti, anche per i passeggeri della fila posteriore nonostante la linea affusolata e dimensioni di 4,54 metri di lunghezza per 1,800 metri di larghezza, caratterizzano tutta la gamma delle motorizzazioni della serie 2, a benzina, dalle 3 cilindri della 216 Gran Coupé da 122 cavalli alla 220 Gran Coupé da 170 cv, alla 4 cilindri 223 xDrive Gran Coupé a trazione integrale da 218 cv e di M235 X Drive, Diesel, dalla 218d Gran Coupé da 150 cv alla 220d Gran Coupé da 163 cv, e elettrificate con tecnologia mild hybrid a 48 cv, sia benzina per la 220 e la 223 xDrive sia Diesel per la 220d.

Con due comuni difetti, un navigatore poco intuitivo da leggere sul grande e scenografico display curvilineo che integra una strumentazione digitale da 10,25 pollici e un infotainment touchscreen da 10,7 pollici, e sospensioni rigide con ammortizzatori che ammortizzato poco, anzi esaltano le difformità delle strade pugliesi.

Insomma non una nuova generazione della serie 2 (la prima è stata sulle strade soltanto quattro anni, dal 2020 al 2024) ma una vettura completamente ripensata e ridisegnata non soltanto nel design esterno e interno ma anche nelle tante funzionalità previste come l'assistente al parcheggio che si fa carico di tutti i compiti di accelerazione, frenata, sterzata, retromarcia durante le manovre di parcheggio che è possibile anche memorizzare.

E con un nuovo infotainment che porta a bordo video in streaming e video-game di AirConsole sfruttando gli smartphone dei passeggeri come controller. Prezzo d’attacco da 38.500 euro per BMW 216 Gran Coupé (90 kW / 122 CV) per arrivare a un prezzo di partenza da 60.700 euro per BMW M235 XDrive.