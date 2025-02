Al volante della nuova Peugeot E-5008, big suv elettrico trasformista

Ascolta ora 00:00 00:00

Dammi tre parole, Allure, Emotion e Excellence, per guidare Nuova Peugeot E-5008 sulle strade italiane. Tre parole che identificano questo big suv elettrico trasformista da 2 a 7 posti in uno spazio, modulabile secondo le esigenze di chi viaggia, che maschera bene le sue dimensioni XL di 4,79 metri di lunghezza,1.895 mm di larghezza e 1.690 mm di altezza. Merito della sua silhouette aerodinamica da monovolume, caratterizzata dall'innovativa calandra anteriore che si fonde con il colore della carrozzeria, e che consente di muoversi agilmente anche sulle strade di città ma soprattutto nelle lunghe percorrenze con un'autonomia di carica fino a 668 km non intaccata dall’accensione del riscaldamento perchè una pompa di calore garantisce naturalmente una temperatura confortevole per gli occupanti, preservando l'energia della batteria.



“Peugeot E-5008 rientra nel rinnovamento del brand con nuovi valori e un salto generazionale dove le nuove tecnologie non sono più fredde e razionali ma hanno una parte emozionale e sono mirate al piacere di guida”, dice Valentino Munno, da poche settimane managing director di Peugeot Italia.

"Si inserisce nella gamma elettrica Peugeot, la più ampia tra i marchi generalisti con un’offerta di 9 vetture e 3 veicoli commerciali che nel prezzo di acquisto includono sempre la wallbox e la garanzia allure care gratuita fino a 8 anni e 160mila km per le parti meccaniche, elettriche e elettroniche".

Nel test drive nei dintorni di Milano con E-5008 nell’allestimento GT, cattura subito lo sguardo uno spettacolare i-cockpit panoramico curvo e flottante, come sospeso sopra il cruscotto, con un unico pannello ad alta definizione da 21'' che si estende dal lato sinistro del cruscotto alla console centrale e che crea anche una sorta di punto luce perché è enfatizzato da inserti di alluminio e un light led design in tante tonalità possibili che sembra abbracciare chi è al volante e il passeggero. Tanto lo spazio a bordo anche per chi sta seduto nelle “retrovie”, quelli della seconda fila su una ”panca” scorrevole con schienali singoli modulabili secondo le esigenze e reclinabili in cinque posizioni per il comfort dei passeggeri durante i lunghi viaggi, mentre il sistema Easy Access permette di inclinare completamente e far scorrere in avanti i sedili della seconda fila per consentire un accesso agevolato a passeggeri di ogni altezza.

E-5008 sorprende per la facilità di guida nelle 3 modalità Eco, Normal e Sport, con il volante compatto sportivo, un diametro di sterzata di 11.2 m., la telecamera posteriore che offre due angolazioni, vista posteriore o vista a volo d'uccello, i gruppi ottici a tecnologia Pixel LED di Peugeot che di notte adatta automaticamente i fari alle condizioni del traffico, mantenendo un'illuminazione ottimale senza disturbare gli altri utenti della strada, e con 40 sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza che rendono il viaggio davvero antistress, peccato per il navigatore che si disconnette e non si riconnette più se non reimpostando la destinazione. Due le versioni di E-5008, Allure e GT, per tre motori elettrici (213 CV, 230 CV long range e 320 CV a 4 ruote motrici Dual Motor, presto ordinabile), con un prezzo che parte da 47.730 euro.