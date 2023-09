Volkswagen ID. GTI, svelata la concept che anticipa l’elettrica sportiva

Volkswagen svela sotto i riflettori del Salone di Monaco 2023 la concept Volkswagen ID. GTI che anticipa la prima versione sportiva basata sulla futura elettrica entry-level ID.2. La ID. GTI è inoltre la prima vettura a zero emissioni del Costruttore tedesco a potersi fregiare dell’iconica sigla GTI che da ben 48 anni accompagna la mitica Golf.

Volkswagen ID. GTI, design atletico

Lunga 4,10 m, larga 1,84 m e alta 1,50 m, la Volkswagen ID. GTI sfoggia un aspetto “atletico” caratterizzato da un completo kit estetico-aerodinamico che rende il suo corpo vettura decisamente grintoso. La nuova calandra è abbinata ad una lunga linea rossa che si estende per tutta la larghezza del muso e unisce i proiettori LED Matrix IQ.Light. Più in basso troviamo e una mascherina a nido d’ape e uno splitter di colore nero che regalano ulteriore personalità alla vista d’insieme. Non mancano minigonne, passaruota allargati e cerchi in lega specifici da 20 pollici avvolti da pneumatici 245/35 R20, mentre la parte posteriore sfoggia uno spoiler di grandi dimensioni e un estrattore d’aria decisamente vistoso. Il logo GTI impreziosisce l’anteriore, le minigonne e la coda dell’auto.

Abitacolo racing

Gli interni vantano un gusto marcatamente sportivo e richiamano la storia dei modelli GTI di Casa Volkswagen, a partire dai sedili ad alto contenimento personalizzati con il classico motivo a quadri ispirato a una palla da golf, mentre il volante GTI a tre razze ha il tipico contrassegno a ore 12.

La strumentazione digitale (Digital Cockpit) da 10,9 pollici può contare su grafiche specifiche selezionabili dal conducente, tra cui quella dedicata alla prima generazione della Golf GTI. Se si sceglie la modalità GTI il quadro strumenti e l’illuminazione ambientale diventano di colore rosso e se ci si trova in un circuito vengono visualizzati la posizione nel tracciato, il tempo ottenuto sul giro e tante altre informazioni utili alla guid ain pista. Al centro della plancia spicca il display da 12,9 pollici del sistema di infotainment dedicato alla connettività, alla gestione dell’impianto audio e della climatizzazione.

Anche se le dimensioni esterne risultano compatte, l’ID. GTI vanta un vano bagagli da 490 litri (che diventano 1.330 litri abbattendo i sedili posteriori), a cui si aggiungono altri 50 litri sotto il divano posteriore.

Potenza sconosciuta

Al momento non sono stati comunicati i dettagli tecnici relativi alla potenza e all’autonomia, ma senza ombra di dubbio la piccola elettrica sportiva vanterà una potenza ben più elevata rispetto ai 226 CV offerti dalla concept ID.2all, presentata lo scorso marzo. Ricordiamo che la ID.2 di serie sarà venduta dal 2025 ad un prezzo di partenza di circa 25.000 euro.