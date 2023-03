Volkswagen ID.3, un restyling di sostanza

Sembra ieri e invece sono già passati quattro anni dal lancio della Volkswagen ID.3, la capostipite della nuova generazione di vetture elettriche di Wolfsburg, costruite sulla piattaforma MEB. Oggi, festeggiamo l'arrivo di un restyling che ha la forza e la dirompenza di una nuova generazione, come assicurano dalla casa madre.

Cambia il look

Esternamente la berlina compatta a zero emissioni non stravolge il suo aspetto, che viene puntellato in alcune zone. Nuovo è il paraurti con una presa d'aria centrale più grande, mentre di lato trovano collocazione altre due prese d’aria in grado di migliorare il flusso alle ruote anteriori. Il cofano, invece, adesso si ritova senza la fascia nera posizionata sotto il parabrezza. Il taglio dei gruppi ottici anteriori resta sostanzialmente invariato, mentre al posteriore troviamo dei punti illuminati nel portellone. Il disegno delle luci degli stop irradiano una forma a X e ci sono, inoltre, gli indicatori di direzione dinamici. Inedita anche la nuova tinta per la carrozzeria in Dark Olivine Green.

Abitacolo più ricco

Il problema principale della ID.3 originale, secondo i suoi possessori, era la qualità percepita degli interni. In troppe zone si toccavano delle plastiche di qualità inferiore alle premesse. Adesso, i tecnici di Wolfsburg hanno ascoltato le lamentale dei suoi clienti, per cui hanno reso l'abitacolo un ambiente più caldo e ricco. È stato svolto un lavoro egregio soprattutto nella parte inferiore della plancia, che adesso può contare su materiali soft touch più belli e preziosi. Nuovi anche i pannelli porta dove si riscontrano braccioli di dimensioni più grandi. La selleria, invece, è composta da rivestimenti in microfibra Artvelours Eco per rispettare la filosofia green alla base di questo veicolo.

A bordo è presente anche un quadro strumenti digitale da 5,3 pollici e un sistema di infotainmente proiettato su un touch screen da 12 pollici, che adesso è di serie. Per una buona dose di multimedialità e tecnologia è visibile anche un head-up display con realtà aumentata con istruzioni di navigazione dinamiche che sembrano essere proiettate a 33 metri di distanza.

ADAS aumentati

La lunga lista di ADAS disponibili su questo modello si aggiorna e ora può contare anche sul Travel Assist con cambio di corsia automatizzato e sul Park Assist Plus con una funzione di memoria in grado di riprodurre le manovre più frequenti.

Volkswagen ID.3: versioni

Al momento si può fare affidamento sulle varianti Pro e Pro S. Entrambe hanno un powertrain a motore singolo, collocato al posteriore, da 204 CV e 310 Nm, per una velocità massima di 160 km/h. Tra le due ciò che cambiano sono i valori in accelerazione (0-100 km/h rispettivamente di 7,3 e 7,9 secondi), ma soprattutto la capacità della batteria: da 58 kWh per la Pro e da 77 kWh per la Pro S, per un’autonomia dichiarata fino 426 km nel primo caso e fino a 546 km nel secondo. In seguito giungerà sul mercato anche una versione con batteria ridotta.

Le consegne

La nuova Volkswagen ID.3 verrà assemblata negli stabilimenti tedeschi di Wolfsburg, Dresda e Zwickau. Il prezzo di partenza sarà di 43.995 euro, con consegne previste a partire dal prossimo autunno.