Volkswagen ID.7: primo contatto con la grande berlina elettrica

Ecco la berlina che mancava, potrebbe dire qualcuno. In effetti, a scandagliare a fondo il mercato dell'automobile, non esistono tante berline da cinque metri di lunghezza a trazione elettrica in circolazione. Ed ecco, che Volkswagen accontenta tutti con la sofisticata e tecnologica ID.7, un'auto di rappresentanza per coprire lunghe distanze senza lo spauracchio della ricarica. La nuova creatura di Wolfsburg porta in dote tante particolarità, che andremo a conoscere in questa report, figlio di un primo contatto su strada. Possiamo anticipare soltanto che a bordo della ID.7 sembra di viaggiare su un tappeto volante o, meglio ancora, su una nuvola per quanto la "tedescona" sia in grado di coccolarti con la sua morbidezza e con il suo impareggiabile comfort.

Sfrutta la nuova piattaforma

Partiamo dagli ingredienti più succosi. La Volkswagen ID.7 è la prima berlina 100% elettrica sviluppata dal colosso teutonico, basata sulla nuova piattaforma MEB. In questo veicolo è stato fatto un lavoro certosino per ottimizzare la trazione (soltanto al posteriore), il motore, il sistema di gestione della batteria e l'infotainment. Tutti elementi imprescindibili per un'auto elettrica che si rispetti.

La batteria della versione Pro è 77 kWh, il che permette di avere un'autonomia di 620 chilometri (in ciclo WLTP), anche se nei prossimi mesi, Volkswagen proporrà altre versioni con batteria da 86 kWh, per innalzare il range di percorrenza possibile. Ma ci sarà modo di parlare anche di questo.

Carrozzeria fastback

Affidiamoci, prima di tutto, ai freddi numeri per descrivere la nuova ammiraglia di Wolfsburg: lunghezza di 4,96 metri, altezza di 1,53 metri e passo di 2,97 metri. Quest'ultimo dato ci dà l'idea dell'immensa area che si delinea all'interno dell'abitacolo. Prodigio del mondo elettrico. La lunghezza, invece, ci dichiara subito le intenzioni di questa berlina: sono grande e ho bisogno di spazio. Nonostante al volante si riveli leggera e - tutto sommato - agile, quando è il momento di parcheggiare o di districarsi in strette vie cittadine, un po' di ansia potrebbe affiorare, anche se la tecnologia a bordo è sempre pronta a darci una mano, anche per capire i limiti fisici della macchina e gli eventuali ostacoli che si frappongono sulla strada.

A livello puramente di design, la Volkswagen ID.7 ha una forte personalità e un carattere deciso. La silhouette è quella di una moderna berlina fastback, dotata quindi di pratico portellone posteriore (il bagagliaio ha una capienza di 532/1.586 litri), mentre la sua struttura fluida è studiata per ottenere il massimo dell'aerodinamicità. Grazie al parabrezza inclinato, al tetto spiovente e persino alle maniglie a scomparsa, la ID.7 ottiene un coefficiente di penetrazione aerodinamica eccezionale (Cx 0,23). Questo si traduce in minori consumi e un maggiore comfort dentro all'abitacolo.

Per il resto l'auto vuole dare un calcio all'anonimato tramite la sua firma luminosa 100% LED, che troviamo tanto all'anteriore quanto al posteriore. Infine, nelle versioni più accessoriate si può avere anche il tetto panoramico, che rende ancora più arioso un interno abbondante e rassicurante.

Un motore nuovo

Debutta sulla Volkswagen ID.7 il motore AP550, che sfoggia una potenza di 210 kw/286 CV e, soprattutto, una coppia massima di 545 Nm. Questo propulsore va in sostituzione del vecchio 204 CV e la differenza si sente. Tornando ai numeri, la velocità massima è di 180 km/h, mentre lo scatto da 0-100 km/h si registra in 6,5 secondi. La batteria, come dicevamo, è di 76 kWh nella versione Pro: può essere ricaricata con corrente alternata (AC) fino a 11 kW, e in corrente continua fino a 175 kW. In condizioni ottimali, si possono ricaricare fino a 200 km in appena dieci minuti. Un gran bel passo in avanti.

Tanta tecnologia a bordo

Salire a bordo della Volkswagen ID.7 è un po' come andare al cinema. L'effetto "wow" è garantito dal grande schermo 15'' che si trova al centro di una plancia ordinata e minimalista, dallo sviluppo orizzontale. L'auto è moderna e all'avanguardia, e lo si capisce fin dal primissimo sguardo. Entrando più nel dettaglio, l'auto sfrutta il nuovo sistema di infotainment MIB4, il più evoluto a disposizione del gigante dell'industria tedesca, che è stato rivisto nella gestione per essere ancora più rapido e fruibile, alla portata anche del meno esperto e scafato nell'utilizzo di certe tecnologie digitali. Per capire, sulla ID.7 si hanno la "EV Route Planner" con precondizionamento della batteria, le slider retroilluminate, le app connect wireless e le ambient light.

La climatizzazione, invece, è a tre zone e si gestisce sia dalla plancia con un tasto a sfioramento, o dall'apposita sezione selezionabile tramite lo schermo centrale. Le bocchette di aerazione sono completamente automatizzate, con motorini orizzontali e verticali, per una distribuzione omogenea e ottimale. Non deve spaventare un quadro strumenti piccolo e digitale, perché la maggior parte delle informazioni viene proiettata di fronte al cono visivo, con l'head-up display. Infine, per chi vuole rilassarsi ma senza distrazioni, può contare sui sedili massaggianti che, tra l'altro, possiedono pure la climatizzazione attiva.

Capitolo ADAS, l'ammiraglia elettrica di Volkswagen non sfigura davanti a nessuna. Questa è una rapida carrellata di ciò che è in grado di offrire: Park Assist Plus, Travel Assist 2.5, Assistente alla svolta, Rear Traffic Alert, Sistema proattivo di protezione Pre-Crash, Tecnologia Car2X.

Volkswagen ID.7, come va su strada

Abbiamo potuto saggiare le qualità dinamiche della Volkswagen ID.7 su un percorso ben articolato, tra strade extraurbane tortuose, centri urbani e autostrada. In ogni frangente, la grande berlina tedesca si è dimostrata un mezzo morbido e votato essenzialmente al comfort. Non fraintendeteci, i 280 CV si fanno sentire e danno il perfetto contributo di potenza quando la situazione lo richiede, come ad esempio in occasione di un sorpasso. Per il resto, il motore sembra tarato per un'auto che ama viaggiare in modo vellutato e leggero, perfetto per assaporare al meglio la sua eccezionale comodità. Il lavoro sull'insonorizzazione è straordinario, coadiuvato dalla magnifica aerodinamica, alla quale contribuiscono anche i cerchi in lega dal disegno dedicato e specifico.

Non sembra di viaggiare su un mezzo possente (e pesante), piuttosto su un salotto ambulante dotato di comfort di altissimo profilo, degno della categoria nella quale questa VW è collocata. Farsi un bel giretto, venendo massaggiati alle spalle e alla zona lombare, potrebbe fornire quel senso di distensione e relax, fondamentale prima di un importante incontro di lavoro. Per la sua destinazione d'uso, la ID.7 si rivela assolutamente formidabile. Infine, i consumi sono in linea con le premesse: 14,1-16,3 kWh/100 km.

Listino prezzi

La Volkswagen ID.7 in allestimento PRO parte da 64.850 euro. La Edition Plus, già disponibile, offre tuttavia un vantaggio cliente di 7.650 euro, perché viene proposta a 63.550 euro ma con un gran numero di optional in più rispetto alla PRO. Poi, a partire da marzo 2024 arriverà anche la versione Tourer, la familiare, mentre ad aprile saranno ordinabili sia la PRO S, con batteria da 86 kWh, e la GTX, dotata di trazione integrale, potenza di 380 CV e, anche in questo caso, di batteria da 86 kWh.