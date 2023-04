Pronta al debutto la nuova Volkswagen ID.7

Volkswagen è pronta a far debuttare in società la sua nuova ID.7, la berlina elettrica che è l'erede spirituale della Passat, che per oltre cinquant'anni è stata la portabandiera del marchio in questo segmento. La data da segnare sul calendario, dunque, è lunedì 17 aprile. Con questo veicolo il costruttore di Wolfsburg punta a rafforzare enormemente la sua presenza su determinati mercati, a cominciare da quello ricco e strategicamente importante come quello degli Stati Uniti. In ogni caso, la ID.7 verrà venduta anche in Cina e in Europa, nell'ottica di una commercializzazione globale.

Ultimi test

La berlina a batteria di VW arriverà nelle concessionarie del Vecchio Continente alla fine dell'anno, nel frattempo proseguono serrati gli ultimi test per la messa punto. Nell'ultimo periodo la vettura è stata provata ad Alicante, in Spagna. Kai Grünitz, responsabile per lo sviluppo di Volkswagen, ha dichiarato che con questa macchina è stato possibile raggiunto un potenziale ancora maggiore della piattaforma MEB. Tra le altre cose, sulla ID.7 sta venendo provato un nuovo motore più potente ed efficiente.

Il motore della Volkswagen ID.7

Questa nuova unità elettrica, denominata APP550, è stata sviluppata da Volkswagen Group Components a Kassel, in Germania, dove viene assemblata. Questo motore è capace di erogare 286 CV (210 kW) con 545 Nm di coppia. Il costruttore teutonico dichiara un'autonomia che, per la versione con batteria da 86 kWh (Pro S), potrebbe raggiungere la cifra di 700 km secondo il ciclo WLTP. In alternativa sarà proposta anche una versione con una batteria più contenuta da 77 kWh (Pro). Per quanto riguarda la ricarica, con l'accumulatore di maggiore capacità sarà possibile effettuare un pieno di energia in corrente continua fino ad una potenza massima di 200 kW.

Le specifiche

L'auto possiede un Cx di 0,23, risultato straordinario date le dimensioni generose: 4,96 metri di lunghezza e passo di 2,97 metri. L'abitacolo offre grande spazio, oltre a una massiccia dose di tecnologia. Cockpit digitale dietro al volante, mentre al centro della plancia si colloca uno schermo touch da 15 pollici del sistema infotainment dal quale sarà possibile comandare tutte le principali funzionalità. Pochi i comandi fisici. La berlina elettrica potrà poggiare persino su un eccellente sistema di climatizzazione. Il pacchetto viene completato con nuovi sedili con regolazione elettrica e funzione massaggio.