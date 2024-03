Volkswagen T-Cross si rinnova, primo contatto con il Suv tedesco

Volkswagen T-Cross si rinnova. Il SUV compatto del marchio tedesco è stato protagonista di un restyling che ha portato su questo modello diverse novità stilistiche che ne hanno reso lo stile più moderno. A questo si aggiungono anche alcuni upgrade tecnologici per una vettura che in Italia rappresenta un autentico best seller del marchio di Wolfsburg, forte di oltre un milione di unità vendute dall’inizio della commercializzazione quattro anni fa e soprattutto 100.000 unità immatricolate soltanto in Italia. Abbiamo avuto modo di provare la nuova Volkswagen T-Cross in anteprima, ecco come è cambiato questo modello.

Dal punto di vista estetico, il restyling di Volkswagen T-Cross aggiunge alcuni centimetri alle dimensioni della versione attuale. Il facelift del SUV tedesco è lungo 4,13 metri, con 27 mm in più rispetto all passato, è largo 1,76 metri ed alto 1,55 metri, con entrambe le misure cresciute ddi alcuni centimetri mentre il passo è di 2,53. Il frontale cambia il suo aspetto grazie ad un nuovo paraurti e ad una mascherina rinnovata, due particolari che contribuiscono anche all’aumento della lunghezza della vettura. Sulla gamma arrivano anche nuove protezioni Silver, con i passaruota che abbacciano cerchi da 16 e 17’’ con tre diversi design tra cui scegliere. Tre sono anche le nuove tinte per lana livrea, Grape Yellow (uno sportivo giallo acceso), Clear Blue Metallic (un celeste elegante) e Kings Red Metallic (un rosso vivo chiaro). Rinnovato è anche il posteriore, con alcuni ritocchi a gruppi ottici e paraurti. Su nuova T-Cross arrivano di serie i fari LED, con gli IQ.Light Matrix opzionali per gli allestimenti superiori. Buona la capacità di carico: si passa da 385 litri a 1.281 litri se si abbattono le sedute posteriori ma è possibile arrivare già a 455 litri facendo scorrere in avanti la panca passeggeri.

L’abitacolo vanta una plancia ridisegnata che porta in dote il virtual cockpit di serie, con misure da 8 a 10,25’’. Al centro c’è il display touch flottante del sistema multimediale, da 8 o da 9,2’’ con software aggiornato e integrazione wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Nuovi sono anche i comandi per la climatizzazione che ora sono retroilluminati. Con il restyling la nuova Volkswagen T-Cross risulta sicuramente essere più matura, con un salto qualitativo anche per quel che riguarda i rivestimenti. L’alternanza di superfici soft-touch e plastiche più dure che offrono un ambiente elegante e confortevole. Dal punto di vista delle tecnologie per la sicurezza e l’assistenza alla guida, ritroviamo Il Travel Assist con Lane Assist integrato. Aggiungendo il Tech Pack (che costa 800 euro) si possono avere l’Air Care Climatronic e la telecamera di parcheggio con Rear View.

Sotto il cofano la gamma dei motori di Volkswagen T-Cross per l’Italia comprende soltanto il 1.0 TSI a benzina con due potenze, da 95 e 115 CV. Quest’ultima unità è stata potenziata di 5 CV rispetto al passato. Il propulsore da 95 CV viene offerto in abbinamento al cambio manuale a cinque marce mentre quella da 115 CV è disponibile sia con il cambio a sei marce che con il DSG automatico a sette rapporti. Le prestazioni parlano di una velocità massima che nel primo caso è di 180 km/h mentre per l’unità più potente va da 192 a 193 km/h a seconda del tipo di trasmissione selezionata.

Il primo contatto con Volkswagen T-Cross 2024 ci ha permesso di conoscere il restyling del SUV compatto tedesco su un percorso misto, tra autostrada, urbano ed extraurbano. I punti di forza delle versioni precedenti sono confermati, con una posizione di guida rialzata che consente di controllare al meglio ogni manovra e una buona maneggevolezza. L’abitacolo è silenzioso, con il motore che in alcuni casi si fa forse sentire troppo ma si tratta di una peculiarità del tre cilindri che si può ovviare modulando meglio l’accelerazione. Buona anche la fruibilità del sistema multimediale che offre tutte le informazioni per il set up della vettura in modo semplice e intuitivo.

L’offerta per l’Italia comprenderà tre diversi allestimenti: Life, Style ed R-Line. Le vendite sono già iniziate, con i clienti che hanno potuto scoprire Volkswagen T-Cross nelle concessionarie del marchio di Wolfsburg durante il porte aperte dedicato. Concludiamo con il prezzo: il facelift del SUV compatto tedesco ha un listino compreso tra 26.200 e 30.

900 euro.