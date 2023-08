Volkswagen T7 California Concept, tutte le novità dell’inedito camper van

La Casa di Wolfsburg ha deciso di svelare sotto i riflettori del Caravan Salon 2023 di Dusseldorf l’inedito Volkswagen T7 California Concept che anticipa la versione di serie della nuova generazione del camper van tedesco attesa nel 2024. L’ultimo capitolo del Volskwagen California porta in dote una lunga serie di sostanziose novità, a partire dalle dimensioni, cresciute rispetto alla versione che andrà a sostituire. Le novità riguardano anche i contenuti tecnici e tecnologici, tra cui l’introduzione di un motore ibrido plug-in.

Volkswagen T7 California Concept, due porte scorrevoli

Tra le novità più “succulente” che porta in dote il California troviamo una seconda porta scorrevole posizionata sul lato sinistro del camper van. Nell’attuale versione del California, la cucina si trova lungo il lato senza portiere, ora però è stata arretrata subito dietro i sedili anteriori, per lasciare lo spazio alla già citata seconda apertura. Grazie a questo nuova soluzione, fornello a induzione, lavello, frigorifero e i vari cassetti possono essere utilizzati sia dall'esterno che dall'interno. In aggiunta troviamo anche un secondo fornello, questa volta a gas, mentre all'esterno c’è un’utile presa da 230 Volt.

Abitacolo a tre zone

L’ambiente interno è stato completamente rivoluzionato e suddiviso in tre differenti zone. La prima si trova sul lato destro e permette ai passeggeri di entrare e uscire per effettuare gli usi quotidiani. Nel tempo libero è possibile usufruire di uno spazio confortevole di fronte l’ingresso, riparato da un tendalino con un solo montante che regala un’ampia ombra verso l'esterno. La zona tre si trova invece dall’altro lato del van, accessibile tramite l’uso dell’inedita porta scorrevole e riparata dal sole grazie alla presenza di una tenda a due montanti che permette di cucinare e mangiare nel massimo confort. Tra la zona uno e la tre si trova invece la zona due, dove troviamo la cucina posizionata tra i sedili anteriori che possono essere ruotati di 180 gradi, mentre la panca posteriore si trasforma in un ampio letto. In caso si necessiti di maggiore spazio, i sedili possono essere facilmente rimossi, mentre il tetto pop-top in alluminio nasconde un secondo letto matrimoniale.

Tetto “intelligente”

Il tetto pop-top è impreziosito con luci a LED e dotato di ingressi USB, inoltre può essere controllato tramite l’uso di un tablet che si trova sul retro del furgone e permette di gestire tutte le funzioni del veicolo e del suo sistema multimediale. Il tablet è istallato su un braccio girevole in modo da facilitare il suo utilizzo e tutte le funzioni precedentemente elencate possono anche essere controllate in remoto tramite una specifica app per smartphone.

Nuovo motore ibrido

Degno di nota anche il powertrain ibrido plug-in che fa il suo debutto su un veicolo della famiglia California. Anche se la Casa teutonica non ha fornito le specifiche di questo propulsore, ricordiamo che sul Multivan T7 eHybrid di serie (da cui deriva il California) troviamo un motore a benzina 1.4 litri abbinato ad un singolo propulsore elettrico per una potenza combinata di 215 CV e un’autonomia in modalità 100% elettrica di circa 50 km. Con ogni probabilità il California sarà disponibile anche con gli altri motori benzina e diesel proposti anche sul Multivan.