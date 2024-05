Volkswagen Tiguan, primo contatto con il SUV che piace agli italiani

Volkswagen Tiguan, in un tempo relativamente corto, è diventato uno dei modelli di maggior successo per il costruttore di Wolfsburg. L'esordio assoluto di questo modello sulle scene mondiali è targato 2007, ben diciassette anni fa, e da allora sono stati venduti 7 milioni di esemplari. Il numero, però, è in costante aggiornamento. Nel 2018 è stato toccato il picco massimo, con 900.000 unità in un anno, ma anche lo scorso anno - al netto delle difficoltà di tutto il settore - ne sono state realizzate 700.000. Ora, a tenere alta la bandiera con l'obiettivo di replicare la straordinaria striscia di consensi, tocca alla nuova Volkswagen Tiguan, la terza generazione che noi abbiamo provato in anteprima. Tante le novità, tutte utili per vincere la battaglia di un mercato sempre più competitivo e aggressivo.

Le dimensioni restano pressoché invariate

Al pari della Passat (che abbiamo provato recentemente) anche la nuova Volkswagen Tiguan viene costruita sulla piattaforma MQB EVO, una gemma dell'ingegneria che grazie alla sua modularità è capace di essere configurata a piacimento. Questo per dire che, rispetto a un mondo dell'automotive più in generale, e al segmento C-SUV nello specifico, la nuova terza generazione di Tiguan va un po' contro tendenza, perché sceglie di restare sostanzialmente invariata nelle sue dimensioni. La silhouette è compatta e dinamica, mentre la lunghezza aumenta di appena 3 centimetri a causa della sporgenza dei paraurti, di ambo i lati. Poco male, perché se da una parte abbiamo un corpo vettura che non cambia nella stazza, dall'altra abbiamo una cellula abitativa che diventa più spaziosa e confortevole, grazie alla gestione dei volumi studiata dagli ingegneri del Gruppo VW. Chi, invece, muta e compie un upgrade notevole è il bagagliaio, che plana a 652-1.650 litri di capacità di carico, segnando un bel +37 litri rispetto alla Tiguan II.

I numeri delle dimensioni:

Lunghezza: 4,53 metri;

Larghezza: 1,84 metri;

Altezza: 1,66 metri;

Passo: 2,67 metri.

Volkswagen Tiguan, un abitacolo moderno

Se fuori abbiamo delle dimensioni che non cambiano, dentro abbiamo un abitacolo figlio di un'autentica rivoluzione. La nuova Volkswagen Tiguan sfoggia un ambiente interno di estrema modernità e ispirato alla gamma ID del colosso di Wolfsburg. La qualità percepita è molto alta, merito della scelta di materiali raffinati per gli inserti, mentre il grado di tecnologia e multimedialità a bordo è molto elevato, da far invidia a tutta la concorrenza. Naturalmente non poteva mancare il sistema di infotainment MIB 4, l'ultima evoluzione di un prodotto molto efficace, che può contare sull'apporto dell'assistente vocale IDA con ChatGPT.

Non finisce qui, perché la digitalizzazione della cellula abitativa transita dal digital cockpit da 10'', e dallo schermo touch al centro della plancia, declinato in due misure: 12,9'' (di serie) e 15'' (optional). Non mancano neppure l'head-up display e i sedili climatizzati con funzione massaggio. Per agevolare la vita a chi siede al posto di comando, Volkswagen ha scelto per la Tiguan di collocare il selettore di marcia sul piantone dello sterzo e di donare tasti fisici al volante. Infine, novità assoluta per questo modello, nel tunnel centrale fa capolino un selettore di esperienza di guida che, oltre a consentire di scegliere i diversi profili di guida (Comfort, Eco, Sport, Individual, Offroad, Snow), può trasformare l’atmosfera di tutto l'ambiente interno, cambiando le luci con lle modalità Lounge, Energetic, Joy, Minimal e ME, e regolare il volume del sistema audio.

I proiettori IQ. LIGHT LED matrix HD e altre tecnologie

Uno dei maggiori vanti della novella Volkswagen Tiguan sono i proiettori IQ. Light LED matrix HD. Equipaggiati di serie sugli allestimenti di fascia più alta, questi fari offrono potenza e profondità visiva, oltre che una proiezione omogenea. Il proiettore principale sfrutta ben 12 pixel, ma ci sono oltre19.200 pixel per ciascun lato che interagiscono con l’ambiente circostante, con le auto che transitano nell'altra corsia della strada, e offrono il massimo della sicurezza sempre e comunque. Il fascio di luce, sfruttando una telecamera anteriore, si accorcia e si allunga a seconda dei frangenti. È una tecnologia che Tiguan riceve dalla più grande Touareg.

Altro elemento che inorgoglisce il rinnovato SUV è il Park Assist Plus, il quale manda segnali di avvertimento visivi e acustici anteriori e posteriori, senza contare che adesso il parcheggio automatico diventa sia longitudinale che trasversale, con la macchina che si occupa di marcia, sterzo e attivazione del freno di stazionamento. Ma non è tutto, perché ci sono anche il controllo a distanza tramite app (TBD) e la funzione Memory, per la ripetizione automatica delle manovre apprese. In ogni caso, la tedesca offre un bel pacchetto di ADAS di serie:

ACC predittivo;

Lane Assist;

Rear Traffic Alert;

Intersection Assist;

Assistente alla sbandata,

Car2x;

Side Assist Plus con exit warning.

Volkswagen Tiguan, le motorizzazioni

Volkswagen Tiguan di terza generazione si presenta ai nastri di partenza con una serie di ottime proposte da collocare sotto al cofano anteriore. I motopropulsori spaziano dall'eTSI, un 1.5 mild hybrid a 48 Volt, da 130 e 150 cavalli, con due cilindri disattivatili per garantire la migliore efficienza, per poi passare ai 2.0 litri turbodiesel TDI nelle versioni da 150 e 193 cavalli, quest'ultimo anche con trazione integrale 4 Motion. In un secondo momento, giungeranno in listino anche le eHybrid, versioni plug-in, da 204 e 272 cavalli di potenza, che beneficiano di una batteria da 19.7 kWh, raddoppiata rispetto ai 10,6 kWh della serie appena pensionata, che fornisce un'autonomia elettrica nel ciclo WLTP fino a 129 km, e complessiva di 800 km. Per la cronaca, questa batteria è ricaricabile a 50 kW da colonnine a corrente continua, per avere un "serbatoio pieno" in meno di trenta minuti.

Nel dettaglio:

eTSI : 1.5 da 96 kW (130 CV) con cambio automatico DSG;

: 1.5 da 96 kW (130 CV) con cambio automatico DSG; eTSI: 1.5 da 110 kW (150 CV) con cambio automatico DSG;

TDI: 2.0 da 110 kW (150 CV) con cambio automatico DSG;

TDI : 2.0 da 142 kW (193 CV) con cambio automatico DSG 4 Motion (trazione integrale);

: 2.0 da 142 kW (193 CV) con cambio automatico DSG 4 Motion (trazione integrale); eHybrid: 1,5 da 150 kW (204 CV) con cambio automatico DSG;

eHybrid: 1,5 da 200 kW (272 CV) con cambio automatico DSG.

Volkswagen Tiguan, come va su strada

Il diesel è ancora una scelta congeniale per chi durante l'anno è obbligato a percorrenze monstre. Volkswagen Tiguan, oltre a essere una perfetta auto per una famiglia dinamica, è una soluzione più che spendibile per gli irriducibili stradisti. Per questo motivo, la vettura oggetto della nostra prova è una 2.0 TDI, la quale offre un ottimo bilanciamento tra dinamica coinvolgente, parchi consumi e comfort. Il propulsore a gasolio ha un temperamento progressivo e rotondo, che si abbina alla perfezione con un cambio automatico DSG studiato per accompagnare chi siede al volante senza strappi e violenze. Ottimo lo sterzo a rapporto variabile che consente manovra rapide con pochi giri.

In fatto di comfort, arriva in soccorso il DCC Pro, il controllo dinamico del telaio. Grazie alla tecnologia a 2 valvole, la rigidità dell’ammortizzatore ha una maggiore ampiezza, andando ad assorbire ottimamente tutte le asperità della strada, oltre a ridurre al massimo il rollio in curva. Capitolo consumi: nel nostro percorso di qualche centinaio di chilometri, fra strade tortuose intervallate da passaggi rapidi, abbiamo registrato una media di 6,2 litri/100 km. Sicuramente un risultato molto interessante.

Allestimenti e prezzi

La nuova Volkswagen Tiguan viene proposta in quattro allestimenti diversi: