Volvo EX-60: il SUV elettrico da 810 km che punta su tecnologia e sicurezza

Con Volvo EX-60, l'azienda svedese di proprietà cinese non lancia solo un nuovo prodotto, ma punta anche a un nuovo corso per il brand, fatto da una nuova piattaforma modulare dedicata, da nuove batterie e dall'utilizzo della tecnica del mega-casting.

I numero di Volvo EX-60

Con fino a 810 km con una ricarica, Volvo EX-60 si presenta come il SUV elettrico che vuole eliminare del tutto l'ansia da autonomia. Tre le batterie disponibili: 83 kWh, 95 kW e 117 kWh, rispettivamente con 620, 660 e 810 chilometri.

La scelta della batteria vincola la potenza e il numero dei motori. Sul modello d'ingresso si ha a disposizione solo la trazione posteriore, con un motore singolo da 374 cv.

Le altre due batterie solo legate alla trazione integrale: 510 cv sul modello da 95 kWh e ben 680 cv su quello da 117 kWh.

Non c'è solo l'autonomia tra gli ingredienti di questa ricetta, c'è anche la velocità di ricarica. Con EX-60, infatti, il 10-80% è coperto in 18/19 minuti (a seconda della batteria) e significa ricaricare fino a 340 chilometri in 10 minuti secondo il produttore. In termini di potenza, il dato si traduce tra i 320 kW (versione a motore singolo) e 370 kW (versioni a doppio motore).

L'auto è lunga 4,8 metri con un passo importante: 2,97 metri per far star comodi tutti i passeggeri.

Tanta tecnologia, l'auto diventa "definita dal software"

Con EX-60, poi, Volvo abbraccia il trend inaugurato da tempo da Tesla e lo fa proprio: creare un'auto che possa essere definita dal software, in grado di aggiornarsi agendo anche sulle sue caratteristiche, e non solo con un update di sicurezza.

All'interno dell'abitacolo arriva Gemini, l'assistente vocale con intelligenza artificiale che permette l'interazione con la vettura, ma ci sono anche piccola attenzioni a chi utilizza l'ecosistema Apple.

Non solo per la presenza di Apple CarPlay (e Android Auto) Wireless, ma anche per Apple Music integrata nel sistema di bordo che supporta Dolby Atmos per l'ascolto di file musicali in alta qualità.

Infine non manca la suite di ADAS, per guida semi-autonoma e guida assistita in autostrada, e la sicurezza è potenziata dalle prime cinture di sicurezza adattive che si regolano in base al fisico del conducente.

Prezzi e debutto in commercio

Volvo EX-60 arriverà in commercio in estate, periodo in cui avverranno le consegne per i clienti che avranno effettuato il preordine.

La prenotazione è già aperta sul configuratore online sul sito di Volvo Italia, con un prezzo di partenza di 65.350 euro per la versione d'ingresso da 374 cv e 83 kWh.

La versione top di gamma arriva a 81.450 euro, cifra necessaria per portarsi a casa la batteria più grossa (117 kWh) e il doppio motore per un totale di 680 cv.