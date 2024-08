Volvo EX30, le 10 cose da sapere

I punti chiave Dimensioni

Cambio

Motorizzazioni

Prezzi

ADAS

Interni

Display

Sicurezza

Consumi

Connettività

La nuova Volvo EX30 è un SUV compatto completamente elettrico.

Progettata per avere la più bassa impronta di CO2 di ogni altro modello Volvo mai realizzato fino a oggi, la EX30 è un’auto elettrica comoda, piacevole, sicura e dotata di una tecnologia all’avanguardia.

Dimensioni

Lunga 4,233 metri, alta 1,549 metri, larga 1,837 metri, la nuova Volvo EX30 ha un passo di 2,650 metri. Il SUV / Crossover scandinavo è in grado di trasportare facilmente un’attrezzatura sportiva grazie a una capacità di carico tra le più capienti della categoria.

Fino a 318 litri con i sedili posteriori sollevati e fino a 904 litri, compresi i 61 litri del vano sotto il pianale, ripiegando gli schienali dei sedili posteriori.

La Volvo EX30 è dotata di un pianale piatto che consente di trasportare agevolmente ogni carico, anche quelli più voluminosi e pesanti.

Cambio

Un’auto elettrica di segmento superiore, disponibile con tre motorizzazioni e con un’unica trasmissione automatica. Un cambio capace non solo di valorizzare l’accelerazione e ripresa, ma anche di sfruttare l’efficienza energetica di un SUV all’avanguardia per abbattere consumi energetici e favorire così, comfort e silenziosità di marcia.

Motorizzazioni

La nuova Volvo EX30 è disponibile sul mercato italiano con tre motorizzazioni:

Single Motor

Single Motor Extended Range

Twin Motor Performance.

Le Volvo EX30 Single Motor e Single Motor Extended Range sono spinte da un’unità elettrica in grado di sprigionare una potenza massima di 272 cavalli (200 kW) per una coppia massima di 343 Nm. La trazione è posteriore, le due versioni hanno prestazioni pressoché identiche, raggiungono una velocità massima di 180 km/h per uno 0 - 100 km/h in 5,7 e 5,3 secondi.

Cambia l’autonomia, la Single Motor è dotata di un pacco batteria da 51 kWh (nominale) al Litio Ferro Fosfato, la Single Motor Extended Range ha invece una batteria al Litio Nickel Manganese Cobalto da 69 kWh. L’autonomia varia dai 344 per la Volvo EX30 Single Motor ai 466 km della EX30 Single Motor Extended Range.

Per chi desidera le massime prestazioni, è disponibile una versione della Volvo EX30 dotata di una coppia di motori elettrici dalla potenza complessiva di 428 cavalli (315 kW).

L’unità elettrica all’anteriore ha una potenza di 156 cavalli, quella al retro sprigiona 272 cavalli. La Volvo EX30 Twin Motor Performance è dotata di trazione integrale permanente. Sul fronte delle prestazioni assolute, questa variante rappresenta una delle Volvo più scattanti di sempre. Nel classico 0 - 100 km/h impiega soli 3,6 secondi, per una velocità massima pari a 180 km/h. La sua autonomia è di 449 km.

Prezzi

Il SUV / Crossover svedese è in vendita a partire da un prezzo di listino di 37.350 euro per la Single Motor in allestimento Core. Per avere maggiore autonomia occorre passare alla Single Motor Extended Range, offerta a un prezzo di 41.400 euro. La Twin Motor Performance è disponibile con un supplemento di prezzo di 2.700 euro.

ADAS

Il primo SUV elettrico a offrire una nuova generazione del Park Pilot Assist. Si tratta di una tecnologia in grado di gestire tutti i tipi di parcheggi, da quelli paralleli a quelli in curva, perpendicolari e diagonali a liscia di pesce. Il nuovo Park Pilot Assist è in grado di individuare ogni tipologia di parcheggio disponibile intorno alla vettura.

Il guidatore attraverso l’interfaccia utente 3D, una volta selezionata la modalità di parcheggio disponibile, lascerà completamente alla vettura la gestione di acceleratore, freno e sterzo.

Il display del sistema d’infotainment è in grado di individuare e mostrare a distanza oggetti come automobili, muri e dissuasori di sosta.

Interni

La nuova Volvo EX30 è stata progettata per rendere gradevole e confortevole ogni spostamento.

Gli interni sono eleganti, realizzati con materiali sostenibili, lavorati con una qualità certosina. Finiture di livello superiore, realizzate facendo uso di materiali riciclati e rinnovabili come il denim, il lino e la lana. Un abitacolo realizzato secondo un concetto creativo responsabile e dotato di una serie di soluzioni intelligenti per riporre oggetti anche di grandi dimensioni.

La console centrale è versatile, nella parte superiore è dotata di una zona in grado di contenere bicchieri e smartphone. Il tunnel inferiore offre uno spazio protetto per riporre oggetti di piccole dimensioni come gli occhiali da sole o auricolari.

I passeggeri posteriori hanno a disposizione non solo delle tasche situate negli schienali dei sedili anteriori ma anche un comodo vano portaoggetti che fuoriesce da sotto la console centrale.

Display

Uno schermo centrale che offre al guidatore e passeggero, informazioni essenziali che non distraggono dalla guida. Una funzione particolarmente utile quando si viaggia di notte e che evita l’affaticamento degli occhi durante i viaggi più lunghi.

Il sistema d’infotainment è di ultima generazione, integra Google e include diverse funzioni tra cui l’Assistente di Google, la navigazione assistita Google Maps e altre app presenti su Google Play.

La funzionalità Apple CarPlay è disponibile in modalità wireless. Presente anche la connettività 5G supportata dalle piattaforme Snapdragron Cockpit Platforms di Qualcomm Technologies.

Sicurezza

Quasi un secolo di esperienza nel campo della sicurezza, Volvo è tra i Costruttori automobilistici leader nell’offrire la massima protezione dei passeggeri.

Tanti i dispositivi di sicurezza utili nella guida di tutti i giorni, dall’allarme in caso di apertura di una portiera durante il traffico o quando sta per sopraggiungere un pedone o ciclista al rilevamento delle condizioni del guidatore.

Una tecnologia questa, che analizza i movimenti degli occhi e del viso con una frequenza di aggiornamento di 13 volte al secondo e in grado di capire quando il pilota è stanco, assonato o disattento. Utilissima soprattutto nella guida in città, la frenata automatica di emergenza, che rileva la presenza di ostacoli, mitigando o evitando possibili collisioni.

Consumi

Tre versioni con diverse autonomie e con potenze sostanzialmente simili ad eccezione della variante Twin Motor Performance. La casa automobilistica svedese dichiara per la Single Motor un consumo energetico di 17,1 kWh/100 km, mentre per la Single Motor Extended Range il dato dichiarato è di 17 kWh/100 km.

Sopra ogni aspettativa, vista anche la potenza in gioco, l’efficienza energetica della Volvo EX30 Twin Power Performance, pari a 17,5 kWh/100 km. Per effettuare una ricarica dal 10% all’80% della capacità massima della batteria, occorrono circa 26 minuti in presenza di una stazione di ricarica rapida DC da 175 kW (CCS2).

Connettività

La partnership tra Volvo e Google è evidente nella piena compatibilità con le più avanzate funzioni offerte dal noto motore di ricerca.

Da Google Maps a Google Play, la

facilità anche il collegamento di device interni con la rete esterna. Utile e pratica la possibilità di collegare il proprio smartphone concon la vettura via wireless.