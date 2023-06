Volvo EX30, nuovo B-SUV elettrico premium, da 35.900 euro

Volvo EX30 è il nuovo B-SUV 100% elettrico della casa scandinava. Ve l’avevamo anticipato qualche settimana fa e ora è stato finalmente svelato. Si tratta della Volvo più compatta della gamma, frutto delle diverse sinergie con il gruppo Geely che le hanno permesso di beneficiare di tecnologie avanzate e ottime soluzioni in termini di meccanica e affidabilità del powertrain. 4,23 m di lunghezza e fino a 344 km di autonomia per un B-SUV o crossover premium il cui listino partirà da circa 35.900 euro.

Design e dimensioni

Compatto, raccolto e muscoloso. Nuova Volvo EX30 è il suv di accesso alla gamma, che riprende stilemi e design dei modelli più grandi. Nel frontale si apprezza il noto “martello di Thor” come ispirazione per la luci diurne a led, che sormontano un gruppo ottico full-led a matrice, dal design unico. La mascherina è schermata e il minimalismo scandinavo semplifica notevolmente la vista frontale. Lateralmente appare ancor più massiccia, grazie ad ampi cerchi in lega fino a ben 20”, anche bicolore con finitura diamantata. L’abitacolo appare poi completamente raccolto sull’asse posteriore, caratterizzato per un terzo montante molto spesso e il tetto che sembra così appoggiarsi sul retro, quasi a dissimulare una carrozzeria coupè. Le luci posteriori sono chiaramente a sviluppo verticale, da buona tradizione Volvo, con la parte inferiore che si unisce da parte a parte in una “doppia C”, sebbene nel centro vi sia solo una modanatura nera. Generoso lo spazio da terra, rendendola così più un suv che una crossover. Le rivali? Si troverà a battagliare con Volkswagen ID.3, Megane E-Tech electric, Smart #1, MG4 e tantissimi altri modelli endotermici.

Interni pregiati e tecnologici

Grazie alla disposizione ottimale della piattaforma SEA – nativa elettrica – si possono sfruttare al massimo gli spazi a disposizione. Gli sbalzi sono ridotti e l’ampio passo (2,65 m) assicura degli interni piuttosto spaziosi per la categoria. La parola d’ordine per l’abitacolo è semplicità. Infatti l’impostazione tipica delle Volvo lascia spazio ad un solo display centrale (un po’ in stile Tesla) da 12,3”, disposto verticalmente. E’ sviluppato a partire dal software Google Automotive, quindi con mappe di Google Maps integrate, al pari dell’assistente vocale. Le finiture dell’abitacolo sono di altissimo livello, da buona Volvo, con pelle, plastiche morbide e ottimi assemblaggi. Nel retro il pavimento è perfettamente piatto, una peculiarità delle piattaforme elettriche, così da massimizzare il comfort a bordo.

I motori di Volvo EX30

Diversi i motori destinati al nuovo modello di casa Volvo, partendo da un powertrain a motore singolo da 200 kW (272 CV) collocato sull’asse posteriore, alimentato da un pacco batterie LFP (Litio Ferro Fosfato) da 51 kW nominali, di cui 49 netti, in grado di assicurare circa 344 km di autonomia. Volvo dichiara uno 0-100 km/h di soli 5,2 secondi, per 180 km/h di velocità massima. La piattaforma supporta poi ricariche rapide fino a 175 kW di potenza, così da ricaricare la batteria dal 20% all’80% in circa 26 minuti. A nostro avviso risulta quasi sproporzionato il rapporto tra potenza del motore e capacità della batteria, ma proveremo l’auto prima di addentrarci in ulteriori considerazioni. Il secondo powertrain abbina invece lo stesso motore alla batteria NMC (Nichel, Manganese, Cobalto) da 64 kWh netti così da spingersi fino a 480 km di autonomia. Infine si arriva al powertrain Performance, con due motori da ben 428 CV abbinati alla batteria da 64 kWh, per un’autonomia da 450 km.

Volvo EX30, i prezzi

L’auto è gia preordinabile sul sito di Volvo, con un prezzo di partenza fissato a 35.900 euro per la Single Motor, con la top di gamma Performance invece a circa 48 mila euro. Tre sono gli allestimenti, Core, Plus e Ultra con molti accessori di serie fin dal primo livello. Molto interessante poi il caricatore di bordo fino a 22 kW in corrente alternata, di serie però sull’ultimo allestimento, se no a richiesta. Da aprile 2024 arriverà anche la versione Cross Country, maggiormente improntata all’avventura con angoli specifici particolari e maggior altezza da terra, oltre alla trazione integrale.