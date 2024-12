“The Women Era”: Jeep svela in anteprima la nuova serie tv

Ascolta ora 00:00 00:00

Al Meet Center si è svolta l’anteprima di “The Women Era”, una serie di cinque episodi targata Jeep® che racconta un viaggio dedicato a donne straordinarie. Queste protagoniste, grazie al loro impegno imprenditoriale, sociale e culturale, stanno trasformando la realtà e aprendo nuove strade per il futuro femminile. Il progetto di Freeda e Jeep racconta su Prime Video le storie di cinque donne italiane che, superando ostacoli, trasformano il proprio capitale sociale e culturale in valore concreto.

I valori di Jeep

In linea con i valori di Jeep, simbolo di libertà e resilienza, la serie ispira altre donne a prendere in mano il proprio futuro, dimostrando che ogni traguardo è raggiungibile con determinazione. Sull'iniziativa è intervenuta Novella Varzi, Managing Director Jeep Italia: "Con 'The Women Era' celebriamo le storie di donne straordinarie che, con coraggio e determinazione, affrontano percorsi impervi per realizzare i loro obiettivi e lasciare un segno nella società. Queste protagoniste sono esempi di resilienza, capaci di trasformare le sfide in opportunità, valori che condividiamo in Jeep. Come i nostri suv, noti per aprire nuove strade, dimostrano che ogni ostacolo può essere superato. Siamo orgogliosi di supportarle in questo viaggio, offrendo mezzi innovativi e performanti come il Wrangler 4xe, simbolo di avventura, sostenibilità e libertà di guidare il proprio destino".

La Jeep Wrangler

La Jeep Wrangler 4xe fa parte di una partnership strategica che unisce l’iconico brand Jeep con l’innovazione della mobilità elettrica, promuovendo la libertà e l’avventura in ogni situazione. La Wrangler, simbolo di capacità off-road e resistenza, si reinventa con la versione ibrida plug-in 4xe, che integra un motore a benzina turbo e due motori elettrici. Questa combinazione permette di unire la potenza del motore tradizionale con la sostenibilità dell’elettrico, consentendo agli utenti di esplorare sia la natura che l’ambiente urbano in modo più ecologico.

La partnership mira a offrire un’esperienza di guida che incarna il concetto di libertà, unendo la tradizione off-road con l’innovazione tecnologica, per offrire una maggiore autonomia e prestazioni senza compromettere la sostenibilità.