XPENG G6: primo contatto, la prova su strada

Il sogno di un imprenditore cinese ora è realtà anche in Italia: il marchio si chiama XPENG, i modelli di lancio in Italia sono due SUV e si chiamano G6 e G9. Con la prova dinamica e il lancio nelle prime 20 concessionarie, orchestrato dal brand di Autotorino dedicato alle vetture che il gruppo importa e distribuisce (ATFLOW), ecco che arriva un altro concorrente sulla scena delle auto elettriche.

La guerra delle auto elettriche in Cina

Grazie alla presenza di Brian Gu, Co-presidente di XPENG, l'evento di lancio ci ha permesso di affrontare anche il recente tema di cronaca: la guerra dei prezzi delle auto elettriche in Cina.

Interpellato a domanda diretta, Gu ha confermato non si può sfuggire alla guerra dei prezzi perché è una fase inevitabile dell'evoluzione del settore. Il Governo cinese ha già gli occhi sul tema, ma sarà grazie alla competizione che emergeranno i brand più importanti e più forti per proiettarsi nel futuro, sia nel mercato domestico, sia in quello internazionale. Ovviamente XPENG vuole essere fra questi...

I numeri di XPENG G6

Per il debutto XPENG ha scelto un D-SUV elettrico, un concorrente di Model Y di Tesla, con una lunghezza di 4,75 metri e un passo di 2,89 m.

Parlando dei motori il numero da tenere in mente è il 3: tre versioni tra cui scegliere, ognuna con caratteristiche diverse. Quella d'ingresso, G6 RWD Standard Range è un'elettrica a trazione posteriore con la batteria più piccola, una LFP da 66 kWh e fino a 435 km con un "pieno".

La versione intermedia si chiama G6 RWD Long Range: significa che ha comunque un solo motore posteriore (più potente, 282 cv), ma la batteria è da 87,5 kWh ed utilizza la tecnologia NMC. Fino a 570 km con una ricarica nel ciclo WLTP.

Infine c'è la Performance a trazione integrale: due motori per un totale di 470 cv, la stessa batteria da 87,5 kWh e fino a 550 km di autonomia. Percorre meno chilometri a parità di batteria, ma scatta da 0 a 100 in soli 4 secondi.

In entrambi i casi, l’architettura a 800 V garantisce una ricarica rapidissima: fino a 280 kW in DC per le versioni top, 215 kW per quella d'ingresso con batteria LFP.

XPENG in Italia

XPENG non è un marchio nato ieri, ma resta comunque giovane visto che è stato fondato nel 2014 e il primo modello è arrivato qualche anno dopo. In Cina è comunque già una realtà consolidata e nota agli appassionati di tecnologia, grazie al suo approccio software-centrico, ai progetti di guida autonoma basati esclusivamente su telecamere e a una gamma che spazia dall'elettrico quotidiano fino ad auto volanti e robot umanoidi, questi ultimi ancora prototipi ma in arrivo prima di quanto si possa pensare. In Italia il brand arriva solo ora, affidandosi alla distribuzione di ATFLOW, spin-off del gruppo Autotorino dedicato all'importazione dei marchi orientali più promettenti.

A prima vista la G6 colpisce per un design pulito, che strizza l'occhio a Tesla ma introduce anche tratti distintivi: fari sottili, tetto panoramico che si estende fino al lunotto, interni ridotti all'essenziale con un grande schermo centrale. Lunga 4,75 metri, con un passo di 2,89, offre spazio per passeggeri e bagagli, con finiture curate e materiali di buona qualità.

Come va? Primo contatto con il SUV G6

L'abitacolo trasmette una buona prima impressione, con materiali variegati, qualche plastica a vista e uno stile sobrio. Messa in moto, ovviamente silenziosissima, G6 si fa notare subito per la brillantezza dei motori: anche quella più lenta scatta da 0 a 100 abbondantemente sotto i 7 secondi.

Se i motori sono prestanti, però, l'auto non va confusa come una sportiva. Il setup delle sospensioni è morbido, lo sterzo è molto assistito e le reazioni privilegiano il comfort alla guida dinamica. È un’auto più da viaggio che da divertimento.

Consumi? Interessanti per un primo contatto: senza esagerare con le velocità, il dato di 16,7 kWh / 100 km corrisponde a 520 km di autonomia con una ricarica della batteria della Long Range RWD.

Prezzo

XPENG G6 ha un listino da 43.670 euro, ma per il lancio è proposta a 39.700 euro.

Tutte le versioni sono praticamente full optional, ma c'è un bel divario tra la Standard e la Long Range, quest'ultima costa quasi 52.000€ e ne servono quasi 57.000 per la Performance con due motori. Ottima la garanzia: 5 anni/120.000 km per l’auto e 8 anni/160.000 km per la batteria.