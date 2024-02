Yangwang U8: il super SUV elettrico di BYD che può galleggiare

Il mondo dell’auto elettrica ha dato un’incredibile spinta al mondo automobilistico, ormai da troppi anni fossilizzato su un concetto di vetture troppo statico e fin troppo maturo. Nuove aziende, nuove tecnologie e nuove idee hanno donato linfa vitale a questo settore, ormai in grado di proporre vetture o prototipi capaci di qualsiasi cosa, anche di galleggiare. Questo il caso di Yangwang U8, il super SUV elettrico proposto dal marchio cinese controllato da BYD, già nota nel nostro mercato per i nuovi veicoli da poco presentati.

Di recente, questo modello, ha catturato l’attenzione anche al Salone di Ginevra del 2024, nonostante fosse da qualche mese già commercializzato anche in Cina e in altri mercati. Debutto europeo per il modello, che ha subito fatto parlare di sé per via di alcune caratteristiche davvero incredibili, tanto da renderla quasi un’unicità sul mercato.

Il SUV elettrico che galleggia

Potrà sembrare impossibile eppure è realtà. Nuova Yangwang U8 propone dimensioni davvero imponenti, con 5,32 metri di lunghezza, 2,05 di larghezza e 1,93 m di altezza è uno dei veicoli stradali più grandi mai visti, al pari del Land Rover Defender 130. Sfrutta un pacco batterie da “soli” 49 kWh, supportato da un motore 2.0 turbo benzina che funziona come generatore. In assenza di questo, sarebbe in grado di percorrere circa 180 km a zero emissioni, ma con il serbatoio da 75 litri di benzina, è in grado di marciare fino ad un massimo di 1.200 km (dato dichiarato).

Dispone di ben quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, capaci di sprigionare una potenza massima di ben 1.200 CV e 1.280 Nm di coppia massima. Le prestazioni sono notevoli, nonostante il peso sia quasi da record: 3.460 kg in ordine di marcia, quasi al limite delle possibilità della patente B. Soli 3,6 secondi per toccare i 100 km/h da ferma, fino ad una velocità massima di 200 km/h. La ricarica avviene fino ad una potenza massima di 110 kW, quanto basta per passare dal 20 all’80% in meno di 35 minuti.

Ha i “super poteri”

Se non bastasse ad impressionare, YangWang U8 ha diversi assi nella manica. Si tratta di una delle auto più tecnologiche in commercio, con Nvidia Drive Oric SoC a gestire l’intera meccanica ai fini della guida autonoma. Dispone infatti di 38 sensori, 3 LIDAR, 13 telecamere e 12 radar ad ultrasuoni. All’interno sembra un cinema, con due schermi da 23,6” (uno per il quadro strumenti e uno per intrattenere il passeggero anteriore) e un terzo schermo da 12,3” per l’infotainment.

Si tratta poi di un veicolo anfibio a tutti gli effetti. Oltre a poter guadare un fiume fino a ben 1,40 m di profondità (grazie all’incredibile escursione delle sospensioni pneumatiche e alla tenuta stagna delle guarnizioni) è anche in grado di poter galleggiare e addirittura “navigare” fino ad una velocità di circa 3 km/h. La versione dotata di snorkel amplifica le possibilità. Nel caso infatti il conducente fosse colto da un’improvvisa alluvione o precipitasse erroneamente in un fiume, l’auto sarebbe in grado di conservare l’impermeabilità completa dell’abitacolo. Come procedura di sicurezza però, apre il tetto panoramico e abbassa i finestrini laterali, lasciando così possibilità di fuga ai passeggeri se mai dovesse iniziare ad imbarcare acqua.

Infine, attivando la rotazione delle ruote, sarebbe in grado si spostarsi o, addirittura virare a destra o sinistra. E per finire con il botto, grazie all’incredibile coppia motrice fornita ad ogni singola ruota, l’auto è in grado di girare su sé stessa sull’asfalto, facendo ruotare le ruote in senso inverso, vincendo l’attrito.

Il prezzo? Ben 141 mila euro se convertissimo i 1.098.000 RMB necessari per accaparrarselo sul mercato cinese. Non arriverà però mai in Italia.