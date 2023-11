Zero Motorcycles presenta la sua gamma rinnovata a EICMA 2023

Zero Motorcycles è uno dei grandi protagonisti di EICMA 2023, la più importante rassegna dedicata al mondo delle due ruote, in scena a Rho Fiera Milano dal 9 al 12 novembre. Sotto ai riflettori della kermesse meneghina, il costruttore californiano mostra la sua gamma aggiornata di moto full size e 100% elettriche.

La Zero S, punto di riferimento delle naked elettriche

La nuova Zero S MY24 vanta il motore Z-Force 75-7 nella variante 11kW per offrire prestazioni superiori a un'unità termica di pari range di potenza, grazie alla coppia motore sempre presente e alla progressione gestita dall'elettronica, senza i ritardi legati a una trasmissione tradizionale. Lo Z-Force 75-7 MY24 è inoltre dotato dello stesso hardware esterno derivato dalla più potente SR/F, mentre l'architettura interna specifica ricerca la massimizzazione della potenza erogata e la riduzione del peso. Il risultato è una massa di 223 kg, un dato straordinario nel segmento delle naked elettriche full size. Per la nuova Zero Motorcycles S viene dichiarata un'autonomia fino a 248 km nel ciclo urbano. La gestione elettronica del motore è regolabile per raggiungere il vertice delle prestazioni oppure per ottimizzare l'autonomia. Il prezzo di listino è di 17.840,00 euro.

La gamma Dual Sport

La DS è il nuovo prodotto d'ingresso alla gamma Dual Sport di Zero Motorcycles. Questa moto garantisce una coppia ottimale per affrontare ogni tipo di strada, dai sentieri urbani ai tragitti carichi di curve. Di serie monta pneumatici Pirelli Scorpion e ruote in lega leggera, che contribuiscono alla riduzione del peso complessivo della moto, fissato a 239 kg.

La nuova DSR MY24 invece è la proposta pensata per i possessori di patente A2. Offre caratteristiche di coppia uniche con un valore costante di ben 170 Nm, per un'erogazione poderosa ed emozionante. Attraverso un aggiornamento software effettuabile presso i rivenditori ufficiali Zero Motorcycles, può essere potenziata per i possessori di patente A. In questo caso la coppia raggiunge il valore di ben 195 Nm.

Tutta nuova è anche la Black Forest Edition dedicata al top di gamma DSR/X, l'adventure bike di Zero Motorcycles. Questa moto è realizzata per le avventure più estreme e possiede una dotazione full optional. Caratterizzata dalla esclusiva colorazione total black lucido, si distingue dalla versione standard per la dotazione di serie, che comprende un parabrezza maggiorato, paramani, barre para motore, protezioni fari, fari supplementari, cavalletto centrale e tris di borse. Per questo modello è presente anche un kit catena per le situazioni di fuoristrada più impegnativo e una linea accessori che puntano ad aumentare ulteriormente la capacità della batteria o la velocità di ricarica.

Prezzi gamma Zero Motorcycles aggiornati

Listino prezzi al pubblico IVA inclusa, in vigore da novembre 2023 sui modelli della nuova gamma: