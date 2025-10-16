A24, Toto Costruzioni completa l’abbattimento del viadotto Valle Orsara per l’adeguamento antisismico tra Tornimparte e L’Aquila

Toto Costruzioni Generali prosegue i lavori di adeguamento antisismico sull'autostrada A24, in prossimità dello svincolo di Tornimparte. Poco prima dell’alba è stato completato l’abbattimento controllato della carreggiata ovest del viadotto Valle Orsara, in direzione Roma, realizzato con microcariche esplosive. L'intervento, durato solo pochi secondi, è stato il risultato di un'attenta progettazione e di una lunga preparazione, permettendo in poche ore la riapertura in sicurezza per viaggiatori e maestranze, in entrambe le direzioni.

L’operazione rientra nel piano di ricostruzione e adeguamento sismico che è alle fasi conclusive su altre tre opere tra gli svincoli di Tornimparte e L’Aquila Ovest. Negli ultimi anni, infatti, Toto Costruzioni Generali ha già completato e consegnato 18 nuovi viadotti, adeguati alla più recente normativa antisismica, consentendo la riapertura al traffico in doppia carreggiata nel tracciato più vicino al capoluogo abruzzese. Per altri tre viadotti prossimi a Tornimparte proseguono i lavori sulle nuove campate in acciaio corten sulla carreggiata verso Roma, mentre quella in direzione L’Aquila è già stata ricostruita e riaperta.

Il viadotto Valle Orsara, costruito negli anni Sessanta, si estende su uno dei tratti autostradali più elevati dell’Italia peninsulare, superando i 1000 metri di altitudine. La struttura originale, lunga 150 metri e composta da quattro campate in cemento armato, sarà sostituita da un’opera all’avanguardia. Il nuovo viadotto, realizzato in acciaio corten e calcestruzzo è ideale per un’area appenninica soggetta a forti escursioni termiche. Progettato secondo la normativa del 2018, sarà in grado di resistere a sismi di forte intensità grazie a una maggiore elasticità e all'uso di isolatori sismici di ultima generazione.

Per tutta la durata dei lavori, la continuità del traffico autostradale è garantita grazie alla deviazione dei flussi sulla carreggiata opposta.

Questo approccio è stato un elemento chiave di tutti gli interventi di adeguamento sismico su un’autostrada strategica per la Protezione Civile, che assicura il collegamento continuo tra Roma e L’Aquila e tra le due principali dorsali autostradali del Paese.