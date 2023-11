Accordo tra BF e NaturaSì: al via la collaborazione strategica nella filiera agroalimentare

BF S.p.A, una holding di partecipazione attiva nella filiera agroindustriale italiana, ha comunicato sabato 18 novembre di aver firmato un accordo di investimento con NaturaSì e i suoi azionisti, con l’obiettivo di sviluppare sinergie commerciali tra le due società attraverso un’integrazione dei processi produttivi e distributivi. Alla base di questo piano vi è un collegamento organizzativo che, partendo dalla coltivazione, arriva fino alla trasformazione e alla commercializzazione dell’alimento biologico presente sugli scaffali e offerto al consumatore finale.

L’intesa prevede la stipula di un accordo commerciale tra le due aziende per l’acquisto e la distribuzione, da parte di NaturaSì, dei prodotti biologici immessi sul mercato o creati da BF, oltre alla sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento scindibile dalla società produttrice di alimenti "bio" e destinato alla holding o ad una sua controllata, per un importo complessivo di 25 milioni di euro. BF, inoltre, acquisirà l’11,27% del capitale sociale di Naturasì.

“ BF condivide con Naturasì l’obiettivo di portare sulle tavole dei consumatori un’ampia gamma di prodotti alimentari di alta qualità, coltivati in Italia e tracciabili a partire dal seme - ha commentato l’amministratore delegato di BF Federico Vecchioni - Ottenuti attraverso un’agricoltura innovativa, sostenibile, rigenerativa e biologica, capace di valorizzare le eccellenze della filiera agro-alimentare nazionale e di tutelare il territorio e le risorse naturali del Paese ”.