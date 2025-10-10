Acea rinnova il sito web e lancia il nuovo ecosistema digitale per raccontare i business e la strategia aziendale

Roma, 10 ottobre 2025 – Navigazione più fluida, semplificazione nell’organizzazione dei contenuti, maggiore coerenza comunicativa e riconoscibilità visiva del brand, migliore accessibilità, storytelling della strategia aziendale, motore di ricerca più efficace. ACEA lancia il nuovo Ecosistema Digitale: il sito dell’Azienda (www.gruppoacea.it) diventa la 'casa istituzionale' del Gruppo, dedicata a contenuti di natura corporate, come governance, sostenibilità, comunicazione, investor relations e carriere. Ogni singola linea di business e società operativa hanno, da oggi, un loro sito dedicato, così da facilitare l’accesso a servizi e contenuti. In questo modo il nuovo ecosistema digitale rispecchia meglio la struttura del Gruppo ACEA e valorizza la sua ampiezza di attività.

La progettazione del nuovo sito e dei siti correlati ha seguito un approccio di atomic design (una metodologia che crea modelli di design coerenti, flessibili e scalabili per la migliore esperienza utente) ed è partita da un’analisi dei dati di navigazione per individuare le esigenze degli utenti, da analisi dei principali trend e dal coinvolgimento degli stakeholder interni. : è stato introdotto Adobe Experience Manager as a Cloud Service (AEMaaCS), primo ecosistema digitale del Gruppo realizzato completamente su questa piattaforma, e il motore di ricerca che garantisce migliori prestazioni nella navigazione e nel reperimento delle informazioni. Grazie al redesign, basato su nuovi componenti modulari e dinamici, i nuovi siti online raggiungono un livello di accessibilità del 90%, migliorando leggibilità, contrasto cromatico e fruibilità delle informazioni per tutti gli utenti.

L’Ecosistema Digitale ACEA garantisce una navigazione più fluida e semplificata anche attraverso il Superheader, ovvero la barra superiore della pagina che fornisce un accesso immediato a tutti i siti del Gruppo, una maggiore coerenza comunicativa e riconoscibilità del brand tra siti corporate e di business.

Qui di seguito i siti web che fanno parte del nuovo ecosistema digitale di ACEA: Sito Corporate Acea www.gruppoacea.it; a.Acqua www.a-acqua.it; a.Ambiente www.a-ambiente.it ; a.Infrastrutture www.a-infrastructure.it; a.

Quantum www.a-quantum.it; Areti www.areti.it; Acea Ato 2 www.aceaato2.a-acqua.it; Acea Ato 5 www.aceaato5.a-acqua.it; Umbriadue www.umbriadue.a-acqua.it; Gesesa www.gesesa.a-acqua.it; Acea Molise www.aceamolise.a- acqua.it