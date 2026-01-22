Acquisto di immobili e miglioramento dei servizi: il piano 2026-2028 dell'Inps

Questa mattina, durante l’audizione nella Commissione Parlamentare di Vigilanza sugli Enti Previdenziali, il Presidente dell’INPS, Gabriele Fava, accompagnato dal Direttore del Patrimonio, Vincenzo Damato, ha presentato la strategia dell'Istituto sul tema.
Al 31 dicembre 2024, il valore del patrimonio delle 614 strutture, di cui 199 di proprietà, destinate a fini strumentali, ammonta a circa 390 milioni di euro. Fava ha sottolineato l'importanza di una strategia mirata per ridurre le locazioni passive, evidenziando una significativa diminuzione dei costi per i canoni nel triennio 2021-2024 (circa del 36%).
Nel corso dell’audizione, il Presidente ha annunciato che, nel piano triennale 2026-2028, l'INPS prevede investimenti per acquistare immobili per circa 220 milioni di euro. Questo approccio è finalizzato a migliorare l'efficienza dei servizi offerti agli utenti.
Fava ha anche illustrato le strategie relative alla dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale e al recupero delle morosità.
Il piano prevede dismissioni dirette per circa 80 milioni di euro annui, oltre a conferimenti a fondi immobiliari per 300 milioni. Inoltre è stato evidenziato l'impegno dell'INPS nel contrastare l'illegalità (al 2024, sono 2700 le unità occupate senza) attuando tempestive azioni legali per il recupero dei beni.
L’INPS continua a dedicarsi attivamente alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, assicurando un uso delle risorse pubbliche coerente con una visione ispirata non solo alla logica della massimizzazione dell'efficienza, ma anche con la sua vocazione sociale e alla generazione di valore pubblico.Proprio rispondendo a una sollecitazione su questo tema, il Presidente Fava ha ribadito la sua idea di “Destinare una parte del patrimonio immobiliare per finalità come progetti di social housing a favore dei giovani, degli anziani ma anche dei dipendenti dell’Istituto stesso”.