AI e Pubblica Amministrazione: alla Camera il confronto promosso dal Centro LEITAI sulla trasformazione digitale e i modelli di governance

– Delineare politiche d’innovazione capaci di coniugare diritto, etica e cybersicurezza, ponendo la tecnologia al servizio delle istituzioni e del cittadino attraverso un confronto multidisciplinare tra autorità di settore e mondo accademico. Questo è stato il tema centrale del Convegno di Studi "La PA nell’era dell’IA. Casi d’uso e sfide di policy per la trasformazione digitale delle istituzioni", tenutosi oggi presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati e organizzata dal Centro di Ricerca Interuniversitario Centre for Law and Ethics of Innovation, Technology and Artificial Intelligence (LEITAI) — promosso dalle Università San Raffaele Roma, Università Pegaso e Universitas Mercatorum.

L'evento si è aperto con i saluti istituzionali dell’On. Anna Ascani, Vice Presidente della Camera dei Deputati, e di Luciano Violante, Presidente della Fondazione Multiversity. A seguire, Andrea Stazi, Direttore del Centro LEITAI e Professore Ordinario all’Università San Raffaele Roma, ha delineato il perimetro del confronto con un'approfondita introduzione scientifica.

"Con l'attività del Centro LEITAI vogliamo offrire alle istituzioni e alle imprese soluzioni concrete per governare l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie. L'obiettivo è quello di aiutare a definire modelli giuridici ed etici che garantiscano tutela dei diritti fondamentali, bilanciamento degli interessi in gioco e stimolo all'innovazione, rendendola uno strumento sicuro e affidabile per le istituzioni, le imprese e i cittadini", ha dichiarato il Prof. Stazi, introducendo i temi della prima sessione dedicata alla governance dell'IA.

Il dibattito, moderato da Giuseppe Corasaniti, Vice Direttore del Centro LEITAI e professore presso l’Universitas Mercatorum, è entrato nel vivo con gli interventi di Claudia Di Andrea, Vicesegretaria generale della Camera dei Deputati, Bruno Frattasi, Direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale - ACN, Mario Nobile, Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale - AgI e Angelo M. Petroni, Segretario generale di Aspen Institute Italia.

Il dibattito è entrato nel vivo con l'analisi delle sfide di policy e dei casi di studio, in una sessione moderata da Fernanda Faini, Vice Direttrice del Centro LEITAI e docente all'Università Pegaso.

Al confronto hanno contribuito(LUISS),(Università di Bologna),(Università di Firenze) e il tecnologo. A chiudere i lavori è stato l'intervento di, Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).