Ala è stata insignita del premio “Eccellenze del Territorio”

Vittorio Genna, Co-Fondatore e Vice Presidente di Ala (© Luigi Segatori)

Ascolta ora 00:00 00:00

Un premio che significa innovazione, lungimiranza, ma soprattutto amore per una terra meravigliosa e ricca di potenziale, ancora troppo spesso sottovalutata. Ala, società napoletana leader in Italia e tra i principali player a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, è stata insignita del premio “Eccellenze del Territorio”, un riconoscimento assegnato da EY alle società che si distinguono per l’innovazione, la qualità dei servizi e l’impatto positivo sulle comunità locali.

Il premio è stato conferito durante la terza e ultima tappa del Roadshow "On the road: l'imprenditorialità italiana, il valore degli ecosistemi territoriali", che ha avuto inizio a giugno a Bologna, ha proseguito a Monza e si è concluso oggi nella splendida cornice di Villa Doria D’Angri a Napoli.

Per Ala non è che la conferma di un punto di forza della strategia di crescita dell’azienda, che ha fatto del “made in sud” un fiore all’occhiello del proprio business. “Ala è un’azienda con il cuore e la mente a Napoli, ma con una grande vocazione all’innovazione e all’internazionalizzazione, due aspetti che sono stati fondamentali per la crescita degli ultimi anni,” ha affermato Vittorio Genna, Co-Fondatore e Vice Presidente di Ala.

Del resto, l’obiettivo del riconoscimento voluto da EY è proprio questo: dimostrare quanto le gemme del sud possano rendersi eccellenze produttive, contando su un terreno fertile per lo sviluppo industriale e del terziario. Non sono pochi, infatti, i punti a favore del meridione. Settori come la tecnologia, la sostenibilità ambientale e il turismo culturale sono solo alcune delle aree in cui le realtà locali possono emergere, contribuendo così a un'economia vibrante. In particolare, il mercato aeronautico e aerospaziale presenta ottime opportunità di crescita al Sud, grazie alla presenza di competenze altamente specializzate e a un ecosistema di innovazione in espansione.

La Campania è un crocevia di eccellenze, dove risorse, tradizioni e creatività si fondono, dando vita a realtà imprenditoriali eccellenti. “Con il mio socio Fulvio Scannapieco, siamo partiti da Napoli con l'obiettivo di creare prima un campione nazionale e poi di posizionarci come Supply Chain Integrator di riferimento nei mercati internazionali. Ala in questo senso si è sempre distinta per la tendenza a innovare.

“Sono orgoglioso di ricevere questo riconoscimento ed è essenziale valorizzare iniziative come queste poiché sono cruciali per mettere in risalto le potenzialità locali e contribuire alla crescita del nostro territorio”, Conclude Genna.