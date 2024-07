"Alte prestazioni e affidabilità". FPT Industrial porta i veicoli commerciali nella e-mobility

Ascolta ora 00:00 00:00

Investire su ricerca e sviluppo per vincere le sfide del futuro. Per essere i migliori sul mercato anche nella transizione energetica. FPT Industrial, Brand di Iveco Group dedicato alla progettazione, produzione e vendita di sistemi di propulsione a basso impatto ambientale, ha investito moltissimo in questa direzione. E i riscontri positivi già si vedono. Forte di una competenza nel settore lunga più di un secolo, FPT Industrial, realtà leader a livello mondiale nella progettazione, produzione e vendita di motori, assali e ePowertrain, intende mantenere e rafforzare questo ruolo anche in riferimento alla e-mobility. Così, per essere sempre all’avanguardia del progresso tecnologico e rispondere efficacemente alle richieste del mercato, nel 2018 il Brand ha creato il dipartimento ePowertrain.

"Essendo parte del gruppo Iveco, abbiamo già un forte know-how. Sappiamo cosa vuole il cliente e come dobbiamo sviluppare i prodotti affinché i veicoli siano altamente performanti. Alle storiche competenze sviluppate in azienda ne abbiamo aggiunte di nuove, immettendo figure sempre più specializzate per la parte di elettrificazione", spiega Andrea Cugnini, responsabile gamma elettrica FPT Industrial. Su questo fronte, la società del Gruppo Iveco si è focalizzata in particolare sull'energy storage e sugli assali elettrici: "il core del powertrain elettrico a zero emissioni". In particolare, i nuovi assali elettrici e il Central Drive offrono prestazioni ad alti livelli e massima affidabilità, secondo i requisiti specifici di ogni tipo di impiego.

"Sulle batterie, che richiedono uno sviluppo tecnologico enorme, negli anni ci siamo strutturati da un punto di vista delle risorse umane per avere le competenze giuste in azienda. È un processo che continua, perché lo sviluppo nell’ambito delle zero emission è ancora in divenire e vediamo novità tutti gli anni a un ritmo elevato", ha aggiunto Cugnini. In linea con il forte impegno di FPT Industrial nella riduzione dell’impronta ambientale, questi sistemi sono prodotti nello stabilimento ePowertrain "carbon neutral" di Torino, una realtà produttiva virtuosa sotto vari aspetti.

"Lo stabilimento stesso è un’eccellenza: è il primo carbon neutral di Iveco Group; quindi, l’energia usata proviene da fonti rinnovabili. Facciamo molta attenzione a usare energia in maniera intelligente, senza sprechi", ha sottolineato al riguardo Cugnini, spiegando come a Torino il lavoro e la produzione siano supportati da un centro di ingegneria interno. "La parte di progettazione, testing e sviluppo dei prodotti viene fatta in questa sede, dove c’è un bacino di competenza storicamente elevato e dotato di tutte le risorse". Inoltre, ha aggiunto il responsabile gamma elettrica FPT Industrial, nel medesimo stabilimento "grande attenzione è data all'ergonomia, all’aiuto che le macchine danno agli operatori per lavorare ai massimi livelli di qualità, sempre in sicurezza, aspetto sul quale abbiamo lavorato tanto".

Dal mercato, intanto, arrivano riscontri positivi. "Le prestazioni sono ottime in termini di performance e di guida, ma viene anche apprezzata l’assenza di vibrazioni e di rumore che garantiscono un’esperienza di guida più silenziosa. Per chi guida molte ore al giorno, questo è un elemento di comfort importante. L'elettrico, anche sotto questo punto di vista, ha elementi di vantaggio rispetto al diesel tradizionale. L'affidabilità e le garanzie che diamo sui veicoli elettrici sono quelle classiche e ben note dei nostri veicoli commerciali", evidenzia ancora Cugnini, analizzando poi le prospettive future. "La penetrazione sui mercati e la velocità con cui si salirà di scala dipenderanno molto dagli incentivi che ci saranno e dalla velocità con cui l’infrastruttura verrà realizzata.

E questi sono aspetti generali, che prescindono dall’aspetto veicolare. Dal punto di vista dell’industria, questo sarà il futuro, magari non l’unico, ma sicuramente l’elettrico sarà una fetta di mercato importante. Credo che questo, tra i produttori, non sia messo in dubbio da nessuno".