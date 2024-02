Andrea Pirlo è il nuovo testimonial di Intred. L’ex calciatore, campione del mondo e ora allenatore è stato scelto per rappresentare i valori della società nelle nuove attività di comunicazione dell'operatore bresciano di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. La collaborazione prevede che il calciatore sarà impeganto come testimonial per i prossimi due anni.

" Ho incontrato Daniele Peli che mi ha illustrato la storia di Intred e l’intesa è stata immediata" Andrea Pirlo ha commentato: " Non solo per le radici comuni, ma anche perché condividiamo l’ambizione di raggiungere sempre grandi risultati. Inoltre, sono rimasto colpito dall’attenzione della Società verso i territori e il mondo dello sport. Non vedo l’ora di iniziare questo percorso ". Daniele Peli, co-founder e amministratore delegato di Intred, ha aggiunto: " Siamo molto felici di iniziare questo percorso con una personalità come Andrea Pirlo, il cui valore ci aiuterà a consolidare il nostro brand. Consideriamo Andrea sinonimo di eccellenza, velocità d’esecuzione e pensiero strategico: qualità che da sempre ispirano il nostro percorso e che hanno portato Andrea a ottenere grandi vittorie ".