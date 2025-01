Anno record per i signori del risparmio gestito

Ascolta ora 00:00 00:00

Un 2024 da record per i grandi player del risparmio gestito. Oggi sono arrivati i numeri di Banca Mediolanum e Fineco, entrambe riuscite a chiudere lo scorso anno con una raccolta netta ai massimi di sempre e oltre il muro dei 10 miliardi di euro.

Per Banca Mediolanum un 2024 record: +46% la raccolta

Banca Mediolanum nel dettaglio segna una raccolta di 10,4 miliardi (+46% anno su anno). Forte il contributo della raccolta in risparmio gestito (7,6 miliardi, +91% a/a). In virtù del buon andamento dei mercati e della gestione nel 2024, Banca Mediolanum indica che contributo delle performance fees alle società del gruppo nell’esercizio appena concluso è stimato intorno a 370 milioni, di cui 50,9 milioni già contabilizzati nei primi 9 mesi.

"Il 2024 si conclude con risultati commerciali che vanno ben oltre l’eccellenza. Con il solido contributo di dicembre abbiamo per la prima volta superato il traguardo dei 10 miliardi di raccolta totale e stabilito un nuovo primato assoluto di raccolta gestita con 7,6 miliardi nell’intero anno, anche grazie alla forte accelerazione in Spagna", ha commentato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum.

Nel 2024 sono stati quasi 200mila i nuovi clienti bancari acquisiti, il 7% in più dello scorso anno.

Anche Fineco oltre i 10 miliardi di raccolta

Riscontri in buona crescita anche per Fineco che, a seguito della raccolta netta di 1.218 milioni di dicembre, porta il totale 2024 a 10,1 miliardi, +15% anno su anno. A dicembre, l'asset mix vede una rilevante componente gestita pari a 783 milioni (da 184 milioni di dicembre 2023). La raccolta retail di Fineco Asset Management registra il risultato più elevato da gennaio 2023 a 501 milioni, la raccolta amministrata si attesta a -542 milioni, mentre la diretta è positiva per 977 milioni.

I ricavi del brokerage nel mese di dicembre sono pari a circa 18 milioni, raggiungendo nel 2024 217 milioni (+13% su anno), con 42,4 milioni di ordini eseguiti (+10% su anno). I nuovi clienti a dicembre sono stati pari a 13.581, +39% rispetto a dicembre 2023.

"La Rete di consulenza ha svolto un ruolo fondamentale nel supportare le scelte di investimento della

clientela, avendo a disposizione una piattaforma evoluta arricchita dalle nuove soluzioni di Fineco Asset Management", ha commentato, amministratore delegato e direttore generale di Fineco.