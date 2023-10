Faro sui prezzi aggiuntivi: scatta l'indagine sulla Vueling

L’Antitrust indaga Vueling. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ufficialmente avviato un'indagine nei confronti della rinomata compagnia aerea Vueling Airlines S.A., attiva nel competitivo settore del trasporto aereo. Ecco le motivazioni dell’accertamento in corso.

Le indagini

L'indagine in questione riguarda le pratiche con le quali vengono scelte le modalità di definizione dei costi aggiuntivi per servizio di bagaglio a mano. Nello specifico si tratta di trasparenza e la completezza delle informazioni che vengono fornite ai consumatori. La Vueling Airlines è particolarmente nota in quanto mette a disposizione molteplici opzioni per il trasporto dei bagagli, la compagnia ha recentemente destato l'attenzione delle autorità regolatorie in merito ai suoi metodi di fissazione dei prezzi. La società consente di comprare il servizio di bagaglio a mano come extra al momento dell'acquisto del biglietto o in un secondo momento. Questa tipologia di tariffe ha creato molte preoccupazioni in quanto il costo del servizio bagaglio a mano cambia in base a diversi fattori come le modalità di acquisto.

Il bagaglio a mano

In merito alla questione del bagaglio a mano pare che il suo costo possa variare a seconda se il servizio venga acquistato tramite il sito web ufficiale di Vueling o tramite l'applicazione mobile della compagnia. Nello specifico mancano delle informazioni chiare che fornite ai consumatori in merito alla differenza nei prezzi. A questo proposito i dettagli che vengono forniti sulle tariffe dei servizi extra sembra che non facciano alcuna distinzione tra le diverse opzioni disponibili.

Il dispositivo

In questo frangente pare che Vueling utilizzi anche il dispositivo utilizzato dal consumatore come parametro per definire il prezzo del biglietto. Quindi i costi potrebbero cambiare in base al tipo di dispositivo utilizzato per l'acquisto. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è preoccupata che queste pratiche possano portare a un'informazione incompleta e poco trasparente per chi acquista in merito alla determinazione dei costi associati al servizio di trasporto del bagaglio. L'indagine è ancora in corso, restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e della risposta di Vueling Airlines a queste preoccupazioni.