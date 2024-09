Arriva "Choice", il servizio premium di AliExpress che facilita gli acquisti

Ascolta ora 00:00 00:00

L'esperienza di acquisto online è qualcosa entrata prepotentemente negli abitudini degli italiani che sempre più spesso preferiscono acquistare sulle piattaforme piuttosto che nei negozi fisici. I motivi sono moltoplici; dalla varietà della scelta al risparmio, che in questo momento storico è qualcosa a cui i consumatori guardano particolarmente.

Ma non tutti gli acquisti online sono semplici da fare, e non tutti sono convenienti. Anche qui per diversi fattori. È importante quindi saper scegliere tra qualità e convenienza e anche conoscere la filiera ad iniziare da quando i prodotti vengono realizzati, fino a quando arrivano al cliente.

La certezza di acquistare su AliExpress

Sulla piattaforma globale di e-commerce business-to-consumer (B2C), AliExpress i clienti hanno la possibilità di acquistare direttamente da produttori in Cina e in tutto il mondo. Ed ora l'esperienza di acquisto è ancora più facilitata grazie all'introduzione del servizio premium della piattaforma, "Choice".

Si tratta, infatti, di un ibrido tra due diversi modelli di vendita online che mette insieme il meglio dell'infrastruttura del marketplace di AliExpress con le capacità di Alibaba International Digital Commerce Group, di cui AliExpress fa parte, e che dà vita a un modello di business affidabile e con servizi di ultima generazione.

Accorciare la catena di approvvigionamento

AliExpress Choice accorcia la catena di approvvigionamento garantendo ai consumatori un buon rapporto qualità-prezzo: rifornendosi direttamente dai commercianti e dalle fabbriche e occupandosi dell'acquisizione dei clienti, dei prezzi, della consegna e del servizio post-vendita.

In questo modo la piattaforma esercitare un maggiore controllo sulla selezione dei prodotti e sulla loro qualità e, allo stesso tempo, offrire un’ampia scelta di unità di stoccaggio e la scalabilità della vendita diretta. Ma non solo.

Semplificare l'esperienza di acquisto

Grazie a "Choice", AliExpress si assume la responsabilità dell'esperienza di acquisto, migliorandola e semplificandola e, allo stesso tempo, ampliando il ventaglio di possibilità. I consumatori, infatti, hanno a loro disposizione un maggior numero di produttori tra cui scegliere e, di conseguenza, un vasto e curato assortimento di diverse categorie merceologiche a prezzi convenienti.

Consegna garantita

Migliorata anche la consegna che diventa più veloce ed è garantita entro 15 giorni grazie alle tecnologie e infrastrutture logistiche di Cainiano (consociata AIDC), mentre la spedizione e il reso sono gratuiti sopra i 10 euro di spesa o l’acquisto di almeno tre prodotti.

Convenienza anche per i produttori

In questo modo la convenienza non è solo per i clienti ma anche per i produttori e venditore che grazie alla diretta collaborazione con la piattaform,a possono garantire il controllo di di qualità dei prodotti disponibili sul sito con una sempre maggior varietà, migliorando la pianificazione e l’espansione delle piccole media imprese a livello internazionale, mentre AliExpress si occupa degli altri servizi grazie ad una soluzione che

integra perfettamente operazioni di vendita, pagamento, logistica e magazzino.

Tutto questo contribuisce a creare un circolo virtuoso, migliorando la soddisfazione dei clienti e attirando ancora più acquirenti.