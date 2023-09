"Assicurata stabilità". I figli firmano il testamento del Cav. Ora è esecutivo

I cinque figli di Silvio Berlusconi, a tre mesi dalla scomparsa del padre avvenuta lo scorso 12 giugno, hanno accettato le ultime volontà del Cavaliere e la firma ai documenti è avvenuta oggi presso la storica villa San Martino di Arcore, residenza del presidente di Forza Italia. Nel suo testamento, redatto in varie parti e diversi momenti, l'imprenditore ed ex presidente del Consiglio ha assegnato la quota disponibile, oltre la legittima, ai due figli maggiori, Pier Silvio e Marina. A Barbara, Eleonora e Luigi è stata assegnata la legittima. Il patrimonio complessivo di Berlusconi ammonta a oltre 5miliardi di euro.

Ma ci sono i legati nel testamento del Cavaliere, che aveva disposto un'eredità di 100milioni di euro per suo fratello Paolo Berlusconi, altrettanti per Marta Fascina e 30milioni di euro per l'amico di sempre, Marcello Dell'Utri. Dopo la firma del documento è previsto un comunicato stampa da parte di Fininvest, cassaforte dell'impero che il Cavaliere ha faticosamente costruito in 60 anni di carriera. " Marina e Pier Silvio Berlusconi assumono congiuntamente il controllo indiretto su Fininvest spa, assicurandone con chiarezza la stabilità e la continuità gestionale ", si legge nella nota inviata dalla primogenita e presidente Fininvest, Marina Berlusconi, con cui annuncia, insieme ai quattro fratelli minori, di aver accettato l'eredità paterna. L'accettazione delle disposizioni del padre, si legge nella nota, è avvenuta " interpretandone le ultime volontà in totale armonia per onorarne la memoria con profonda gratitudine, ispirandosi alla sua immensa generosità ".