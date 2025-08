Assicurazioni: Axa acquisisce il 51 per cento di Prima per 0,5 miliardi

"Siamo molto entusiasti di annunciare l'acquisizione di Prima, che non solo rafforzerà significativamente la nostra posizione nel mercato italiano del ramo danni, ma porterà anche la capacità di rafforzare il nostro business diretto nei mercati europei. Con Prima, stiamo acquisendo un operatore diretto leader, con una piattaforma all'avanguardia e un insieme unico di competenze nel servire i clienti" - ha dichiarato Patrick Cohen, Chief Executive Officer di AXA European Markets & Health. "Insieme al team di Prima siamo fiduciosi di poter scalare ulteriormente il nostro business diretto, allargando la nostra presenza di mercato a segmenti di clientela che si affiancano naturalmente a quelli serviti dai nostri canali distributivi tradizionali. Questa nuova acquisizione è l’ulteriore conferma che l’Italia rappresenta un mercato strategico per il Gruppo AXA nel quale continuare ad investire".



AXA ha annunciato oggi di aver siglato un accordo per l'acquisizione di Prima, il principale operatore assicurativo diretto in Italia con 1,2 miliardi di euro di premi nel 2024.

Dal suo lancio nel 2015, Prima si è affermata come leader nel canale della distribuzione diretta in Italia, raggiungendo una posizione di vertice con una quota di mercato complessiva di circa il 10%1 nel Retail Motor.

Grazie a una piattaforma tecnologica proprietaria e competenze di data analytics, le capacità di pricing di Prima consentono una migliore una selezione della clientela, confermate da un combined ratio nel 2024 in Italia del 90%2. Offre inoltre una user experience integrata a clienti e agenti plurimandatari per richiede un preventivo e acquistare polizze in modo efficiente. Con sede a Milano, la società opera in qualità di Managing General Agent ("MGA") e impiega oltre 1.100 professionisti, di cui più di 400 sviluppatori software, ingegneri informatici e data scientist. Prima ha recentemente lanciato operazioni dirette nel Regno Unito e in Spagna.



Si prevede che l'acquisizione di Prima rafforzerà la posizione del Gruppo AXA in Italia, quasi raddoppiando le dimensioni del business Auto. Inoltre, Prima rafforzerà la posizione di AXA nel canale di distribuzione diretta, che nel 2024 ha generato 3,5 miliardi di euro di premi per il Gruppo, in otto aree geografiche, con posizioni di leadership in quattro. Il canale di distribuzione diretta rappresenta un'opportunità significativa all'interno del P&C Retail, in quanto si rivolge a una crescente fascia demografica di clienti digitali e sensibili al prezzo, e integra i canali di distribuzione tradizionali raggiungendo profili di clienti complementari. Attraverso la sua moderna piattaforma tecnologica e il team di digital experts, l'acquisizione di Prima dovrebbe migliorare ulteriormente le capacità di distribuzione diretta di AXA in Europa.



Secondo i termini dell'accordo, AXA acquisirà il 51% della società3 per un corrispettivo di 0,5 miliardi di euro. Per il restante 49% sono state concesse opzioni call/put4 rispettivamente ad AXA e agli azionisti di minoranza con un prezzo di esercizio legato agli utili futuri di Prima. Tenendo conto del capitale necessario per sostenere il previsto recupero dei premi e del margine di sottoscrizione attualmente guadagnato dalle compagnie assicurative “carrier” terze, il corrispettivo totale rappresenta un multiplo prezzo/utili atteso di circa 11x.

Includendo la riacquisizione dei premi e del margine di sottoscrizione attualmente in capo ai carriers assicurativi terzi, si prevede che l’operazione comporterà un impatto di -6 punti5 sul coefficiente Solvency II del Gruppo AXA.

Il completamento dell’operazione è soggetto alle consuete closing conditions, tra cui la ricezione delle autorizzazioni regolamentari, ed è atteso entro la fine del 2025.



A proposito di Prima

Prima è il primo operatore assicurativo diretto in Italia. Agendo come MGA, sfrutta la sua piattaforma tecnologica proprietaria per vendere attraverso siti web di comparazione dei prezzi, direttamente attraverso il proprio sito web e attraverso una rete di oltre 1.500 agenti plurimandatari. Nel 2024 Prima ha generato in Italia premi lordi emessi pari a 1.

246 milioni di euro, in crescita del 46% rispetto al 2023, con un combined ratio del 90%, che si è tradotto in un utile netto di 87 milioni di euro6. Prima ha recentemente esteso la propria attività anche al di fuori dell'Italia, registrando un utile netto6 di -12 milioni di euro nel 2024 dalle attività in Spagna e nel Regno Unito.