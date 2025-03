Azimut, investimento strategico in Marocco

Ascolta ora 00:00 00:00

Azimut Holding compie un nuovo passo nella sua espansione globale con un investimento strategico in Marocco. Il gruppo italiano del risparmio gestito ha acquisito una partecipazione di minoranza in Red Med Asset Management e Red Med Securities, entrambe società controllate dalla banca d’investimento indipendente Red Med Capital.

Questa operazione si inserisce nella strategia di crescita di Azimut nei mercati emergenti e ad alto potenziale, consolidando la sua presenza nella regione Medioriente-Nord Africa e in Turchia, dove attualmente gestisce oltre 5,8 miliardi di euro di masse totali. "L’espansione in Marocco rappresenta per noi un’opportunità importante di sviluppo in un mercato in forte crescita, sempre più orientato verso soluzioni di investimento avanzate", ha dichiarato Giorgio Medda, Ceo di Azimut Holding. "La partnership con Red Med Capital, un leader locale affermato che condivide la nostra stessa visione strategica, ci permette di combinare la nostra expertise globale e il nostro track record con la loro profonda conoscenza del panorama finanziario marocchino".

Red Med Capital, fondata nel 2004 e con sede a Rabat, è un punto di riferimento nei mercati finanziari marocchini e opera in cinque settori principali: Asset Management, Brokerage & Custody, Corporate Finance, Private Equity e Real Estate. Con questa transazione, Azimut ha acquisito il 29% di Red Med Asset Management e il 25% di Red Med Securities. Red Med Asset Management gestisce circa 18 miliardi di dirham (1,7 miliardi di euro) alla fine del 2024, con una crescita media annua del 30% dal 2017. Red Med Securities ha invece raddoppiato la sua quota di mercato nel 2024, attestandosi al 4,4%.

Il settore della gestione patrimoniale in Marocco è in costante crescita, con asset gestiti pari a oltre 640 miliardi di dirham (61 miliardi di euro) a dicembre 2024. Questo sviluppo è favorito da un quadro normativo stabile e da un mercato in espansione. La collaborazione tra Azimut e Red Med Capital mira a offrire nuove soluzioni d’investimento, sfruttando la leadership locale della banca marocchina e le competenze globali del gruppo italiano. "L’arrivo di Azimut – un leader globale nell’asset management, wealth management, investment banking e fintech – come partner rappresenta un’opportunità straordinaria per il nostro gruppo e per il mercato finanziario marocchino", ha affermato Abdeslam Ababou, fondatore e presidente di Red Med Capital. "Condividiamo con Azimut la stessa visione di crescita e sviluppo, basata sull’innovazione e sulla creazione di valore per i nostri clienti".

L’accordo è soggetto alle consuete approvazioni normative da parte delle autorità marocchine e rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di espansione globale di Azimut, che punta a superare il 50% delle masse totali al di fuori dell’Italia grazie a una crescita organica sostenibile e a operazioni

mirate. "Siamo entusiasti di iniziare a collaborare con Red Med Capital per supportare lo sviluppo dell’industria della gestione patrimoniale in Marocco e creare nuove opportunità per gli investitori", ha concluso Medda.