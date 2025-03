Bending Spoons acquisisce Komoot, app del trekking da 45milioni di utenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Komoot, la piattaforma digitale tedesca da oltre 45 milioni di utenti specializzata nella pianificazione di percorsi per gli amanti dell’avventura, ora parla italiano. Bending Spoons, azienda tecnologica con sede a Milano, ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione dell'app che contiene le mappe e i sentieri da trekking di tutto il mondo. L'azienda guidata dal Ceo e fondatore Luca Ferrari arricchisce così il proprio portafoglio di prodotti tecnologici digitali, tra cui Brightcove, Evernote, Meetup, Remini, StreamYard e WeTransfer, utilizzati da più di 300 milioni di persone ogni mese.

"Siamo profondamente colpiti dai risultati ottenuti da komoot negli ultimi diciassette anni e guardiamo con entusiasmo al suo potenziale di crescita futura. Grazie alle competenze e alla piattaforma tecnologica di Bending Spoons, siamo certi di poter accompagnare komoot in un percorso di crescita e consolidamento per molti anni a venire", ha commentato lo stesso Ferrari. Le app mobili e la piattaforma di Komoot, che offrono strumenti avanzati per la pianificazione degli itinerari e la navigazione, sono diventate un riferimento per milioni di appassionati del settore. La sfida è ora quella di allargare ulteriormente quella community attraverso i servizi digitali offerti.

"Da 17 anni lavoriamo per rendere le avventure outdoor accessibili a tutti. Partendo da umili inizi nelle nostre stanze da studenti, abbiamo costruito komoot da zero e l’abbiamo fatta crescere fino ad avere 45 milioni di utenti, diventando la principale piattaforma del suo genere in Europa. Komoot ispira milioni di persone a esplorare gli spazi aperti, migliorando il benessere fisico e mentale, e continua a crescere in tutto il mondo. Tuttavia, ciò che ci ha portato fin qui non basta per fare il passo successivo", ha dichiarato Markus Hallermann, Ceo e co-fondatore di komoot. "Far scalare un’azienda richiede una mentalità e delle abilità diverse rispetto a quelle necessarie per fondarla. Ecco perché riteniamo che Bending Spoons, con le sue competenze uniche nell’innovazione e nella crescita delle piattaforme, sia il partner ideale per guidare komoot verso il futuro", ha aggiunto.

Gli investitori che hanno sostenuto il percorso di komoot sono: Krw Schindler, Outdoor Secondary, Mbg Beteiligungsges. Berlin-Brandenburg e Lp Capital (Liquid Partners). Perella Weinberg Partners ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di komoot, mentre Osborne Clarke si è occupato della consulenza legale. Bending Spoons si è avvalsa del supporto di Freshfields in qualità di advisor legale. La due diligence finanziaria e fiscale è stata condotta da Ey Advisory S.p.A. JP Morgan e Intesa Sanpaolo hanno agito in qualità di advisor finanziari.

Il mercato globale delle attività all'aperto - lo ricordiamo - è valutato attorno a 900 miliardi di dollari e si prevede che crescerà notevolmente nei prossimi anni.

Questa stima comprende una vasta gamma di attività, come trekking, ciclismo, escursionismo, sport acquatici, camping e altri sport outdoor. Quello dei supporti digitali e tecnologici agli appassionati del settore è dunque un comparto dalle forti potenzialità di crescita.