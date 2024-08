Berkshire Hathaway di Buffett supera i mille miliardi di capitalizzazione

Ascolta ora 00:00 00:00

La Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di mille miliardi di dollari, diventando la prima società americana al di fuori del settore tecnologico a superare questa soglia. Ora fa parte di un gruppo esclusivo di otto aziende che comprende sei società tecnologiche e la compagnia petrolifera Saudi Aramco.

Il successo

A spingere il gruppo di Warren Buffett oltre la soglia simbolica dei mille miliardi di dollari è stato anche l'annuncio della vendita di azioni di Bank of America per circa un miliardo di dollari. Originata come azienda tessile, la Berkshire Hathaway è cresciuta negli anni attraverso numerose acquisizioni, arrivando a possedere società come l’assicurazione Geico, la compagnia ferroviaria Burlington Northern Santa Fe (BNSF), il marchio di abbigliamento Fruit of the Loom e le batterie Duracell. Il gruppo è un investitore di rilievo, con partecipazioni del 21% in American Express, del 13% in Bank of America (a fine giugno) e del 9% in Coca-Cola. Le riserve di liquidità del gruppo, a fine giugno, erano di circa 277 miliardi di dollari.

Il valore delle azioni

Warren Buffett ha un patrimonio netto di 146,1 miliardi di dollari, che lo posiziona al sesto posto tra gli uomini più ricchi del mondo, secondo Forbes. Le azioni della sua società, Berkshire Hathaway, hanno un valore per azione superiore del 68% rispetto al prezzo medio di vendita di una casa negli Stati Uniti, in parte perché Buffett ha sempre evitato uno stock split per attrarre investitori a lungo termine.

Nel 2024, le azioni della società sono aumentate di oltre il 27%, quasi il doppio dell’indice S&P 500. Berkshire Hathaway ha superato i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione due giorni prima del 94° compleanno di Buffett.