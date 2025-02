BF e Eni rafforzano l'alleanza strategica con l'ingresso di Eni Natural Energies nel capitale di BF International

BF e BF International hanno annunciato un accordo di investimento che vede l'ingresso di Eni Natural Energies (ENE), società controllata da Eni, nel capitale sociale di BF International. L'operazione, del valore di 50 milioni di euro, prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato e l'acquisto di azioni ordinarie da BF, che verranno convertite in azioni di categoria B.

Questo accordo consolida ulteriormente la collaborazione tra il Gruppo BF ed Eni nel settore no food per la produzione di agri-feedstock, affiancandolo al segmento food del modello di filiera del Gruppo BF. L'operazione sfrutta il know-how e le competenze tecnico-specialistiche di BF nel settore agricolo e si inserisce nella strategia di valorizzazione di BF International, supportando il processo di internazionalizzazione del Gruppo BF, in linea con il piano industriale 2023-2027.

Il Gruppo BF è stato assistito da Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) in qualità di Sole Financial Advisor, da L&C Consulting & Partners come advisor industriale e dagli studi legali Grimaldi Alliance (sede di Londra) e Esiodo come advisor legali.

L'accordo di investimento prevede che BF e BF International rilascino a favore di ENE un set di dichiarazioni e garanzie, con obblighi di indennizzo in capo alle stesse. Questa operazione rappresenta un passo significativo nella collaborazione tra i due gruppi, che sinergicamente uniscono le proprie forze per sviluppare il settore agri-feedstock non alimentare.

L'ingresso di ENE nel capitale di BF International rappresenta una grande opportunità per il Gruppo BF. L'operazione, infatti, non solo fornisce risorse finanziarie importanti, ma supporta il processo di internazionalizzazione del gruppo e si allinea con gli obiettivi strategici delineati nel piano industriale 2023-2027. La partnership con Eni, leader nel settore energetico, apre nuove prospettive di sviluppo per BF International e per l'intero Gruppo BF.

Il Gruppo BF è stato assistito da un team di advisor di primo piano, a conferma della rilevanza strategica dell'operazione. Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) ha svolto il ruolo di Sole Financial Advisor, mentre L&C Consulting & Partners ha agito come advisor industriale. Gli aspetti legali sono stati curati dagli studi Grimaldi Alliance (sede di Londra) e Esiodo.

L'accordo tra BF ed Eni segna un momento importante per entrambi i gruppi e per il

settore agri-feedstock non alimentare. La sinergia tra le competenze agricole di BF e la solidità di Eni apre scenari interessanti per lo sviluppo di questo settore, con potenziali benefici per l'economia italiana.