BF S.p.A. apre le porte a nuovi investitori per l'internazionalizzazione di BF International

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. si è riunito oggi e ha deciso di supportare l'internazionalizzazione del gruppo, in linea con il piano industriale 2023-2027 approvato il 21 luglio 2023. Con l'astensione del Consigliere dott. Giuseppe Andreano, il Consiglio ha approvato l'ingresso di nuovi investitori nel capitale sociale della controllata BF International Best Fields Best Food Limited ("BF International") fino a un massimo del 49%.

Le novità

Si prevede che i nuovi investitori possano entrare nel capitale di BF International acquistando azioni ordinarie da BF o sottoscrivendo aumenti di capitale riservati. Le partecipazioni saranno valutate in modo uniforme, con un prezzo minimo di 7,1248 euro per azione, indipendentemente dalla modalità di ingresso o dalla categoria di azioni. Le iniziative previste per valorizzare BF International includono l'ingresso di SIMEST S.p.A. e del Fondo Unico di Venture Capital gestito da SIMEST, tramite un aumento di capitale di 4,25 milioni di euro, secondo il contratto di investimento del 22 aprile 2024. Questo contratto prevede anche un finanziamento di 10,75 milioni di euro da parte dei soci a BF International, comunicato al mercato lo stesso giorno. Oltre a questo Inarcassa, già azionista di BF con il 4% del capitale, entrerà nel capitale sociale di BF International attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato per 350.885 azioni di categoria B, al prezzo unitario di 7,1248 euro, per un totale di 2.499.996,69 euro, e l'acquisto di 349.131 azioni ordinarie da BF, che saranno convertite in azioni di categoria B, al prezzo unitario di 7,1248 euro, per un totale di 2.487.499,73 euro. Inoltre, Quinto Giro Investimenti s.r.l. entrerà nel capitale sociale di BF International tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato per 28.071 azioni di categoria B, al prezzo unitario di 7,1248 euro, per un totale di 200.000,26 euro, e l'acquisto di 252.638 azioni ordinarie da BF, che saranno convertite in azioni di categoria B, al prezzo unitario di 7,1248 euro, per un totale di 1.799.995,22 euro.

Dompé Holdings s.r.l. entra nel capitale di BF International

Oggi il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (Comitato OPC), l'ingresso di Dompé Holdings s.r.l. nel capitale sociale di BF International. Dompé, già azionista di BF con il 24,98% del capitale sociale, ha acquistato 2.807.096 azioni ordinarie di BF International al prezzo unitario di 7,1248 euro, per un totale di 19.999.997,58 euro. Questa operazione è stata classificata come "operazione con parte correlata" in base alle normative CONSOB e alla procedura interna di BF, poiché Dompé detiene una significativa influenza sulla società con una partecipazione del 28,55% dei voti complessivi. Tuttavia, è considerata di "minore rilevanza" perché l'investimento non supera il 5% della capitalizzazione di BF alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato del 2023. Il Comitato OPC ha espresso un parere positivo, motivato e non vincolante, sull'interesse della società nell'operazione, ritenendola conveniente e corretta nelle sue condizioni.

Per questa operazione, BF è stata assistita da Intesa Sanpaolo come Sole Financial Advisor, da L&C Consulting & Partners come advisor industriale, da Grimaldi Alliance per la consulenza legale, e da PedersoliGattai per gli aspetti societari.