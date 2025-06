BF, Vecchioni alla presidenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Il cda di BF, nominato dall'assemblea dei soci dello scorso 5 giugno, ha accertato nella riunione di ieri la sussistenza dei requisiti di onorabilità nonché anche le caratteristiche di indipendenza di Maria Teresa Bianchi, Carlo Boni Brivio, Luigi Ciarrocchi, Gabriella Fantolino, Rossella Locatelli, Barbara Saltamartini e Sara Zanotelli. Il collegio sindacale ha confermato la correttezza delle procedure adottate.

Il board ha inoltre nominato Federico Vecchioni (in foto) presidente esecutivo, conferendogli deleghe strategiche e operative per operazioni straordinarie e attività internazionali, in linea con il piano industriale 2023-2027. La nomina, spiega una nota, oltre a consentire il migliore coordinamento dei lavori consiliari alla luce dell'esperienza vantata nel corso dei precedenti mandati in qualità di ad, contribuirà a valorizzare «il ruolo determinante» di Vecchioni «nel processo di crescita e nella progressiva internazionalizzazione della Società e del Gruppo BF». A Domenico Pimpinella, direttore generale, sono state affidate invece deleghe operative per la gestione ordinaria e la supervisione del sistema di controllo interno.

Infine, sono stati nominati i nuovi

comitati endoconsiliari. Il comitato per le operazioni con parti correlate sarà composto da soli membri indipendenti e non esecutivi: Maria Teresa Bianchi, in qualità di presidente, Gabriella Fantolino e Barbara Saltamartini.