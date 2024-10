Brembo ad Automechanika 2024: soluzioni frenanti all’avanguardia

Ascolta ora 00:00 00:00

A Automechanika 2024, Brembo ha svelato una gamma completa di soluzioni frenanti pensate per ogni tipo di veicolo, dalle auto alle moto, offrendo sia ricambi originali che prodotti ad alte prestazioni. Tra le principali innovazioni, Brembo introduce nel mercato dell'Aftermarket i dischi e le pastiglie freno in Carbon Ceramic Material (CCM), un materiale specifico già utilizzato come primo equipaggiamento nei veicoli di alta gamma. Ecco tutte le novità.

La gamma Aftermarket Brembo

Le soluzioni di Brembo sono suddivise in cinque famiglie, ognuna progettata per rispondere alle specifiche esigenze di clienti e veicoli, mantenendo gli elevati standard di qualità che contraddistinguono il marchio. Brembo Essential è la linea ideale per chi si avvicina per la prima volta alla sostituzione dei componenti, con tamburi, ganasce, componenti idraulici e pinze rigenerate, tutte realizzate con l'affidabilità tipica di Brembo. La linea Brembo Prime è pensata per chi cerca prestazioni elevate per auto, LCV, camion e moto, con dischi, pastiglie e pinze sviluppati per ottimizzare ogni veicolo. La gamma Brembo Beyond si concentra sulla sostenibilità, con il Greenance Kit, che riduce fino all'80% le emissioni di PM10 e PM2.5, e il EV Kit, studiato per veicoli elettrici e ibridi, con dischi e pastiglie silenziosi e resistenti. Brembo Xtra è pensata per gli appassionati di personalizzazione, offrendo dischi forati, pinze colorate e pastiglie, mantenendo le alte prestazioni. Inoltre, Brembo Upgrade è la scelta per chi cerca il massimo delle performance, con kit come il Gran Turismo (GT) e il Pista, ideali per uso su strada e in pista. I dischi Brembo CCM (Carbon Ceramic Material), già utilizzati sulle supercar, sono ora disponibili anche per il mercato Aftermarket, con vantaggi come la riduzione del peso e prestazioni superiori.

I vantaggi dei dischi Brembo CCM

I dischi Brembo CCM offrono numerosi vantaggi: una riduzione del peso del 50% rispetto ai dischi in ghisa, migliorando la dinamica del veicolo grazie alla diminuzione delle masse non sospese. Offrono anche prestazioni costanti in ogni condizione, mantenendo un coefficiente di attrito stabile anche a temperature elevate. Questi dischi hanno una durata impressionante: fino a 150.000 km su strada e 2.000 km in pista, e sono resistenti alla corrosione anche in ambienti con acqua o sali.

Sviluppati inizialmente per la Formula Uno e successivamente adottati dalla Ferrari Enzo, i dischi CCM sono ora disponibili per il mercato Aftermarket, portando l'esperienza delle corse alla guida quotidiana. Offrono una, con cicli di decelerazione ad alta potenza senza compromettere le prestazioni.