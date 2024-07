Brembo nel capitale di Spoke Safety per l'innovazione digitale

Ascolta ora 00:00 00:00

Brembo, leader mondiale nei sistemi frenanti, sta investendo in soluzioni avanzate per la mobilità connessa, acquisendo una partecipazione in Spoke Safety, una startup americana specializzata nello sviluppo di tecnologie per la comunicazione digitale tra veicoli e infrastrutture stradali. L'obiettivo è quello di rafforzare sempre di più le competenze su software e connettività cloud per l’innovazione digitale delle proprie soluzioni. Brembo vuole implementare la comunicazione dei sistemi frenanti con gli altri elementi connessi dell’ambiente circostante.

L'investimento

“L’investimento in Spoke Safety è per noi un ulteriore passo verso l’innovazione dei nostri sistemi frenanti in chiave digitale” – ha dichiarato Daniele Schillaci, Amministratore Delegato di Brembo. – “La nostra visione per il prossimo futuro è far dialogare e interagire il sistema frenante non solo con il veicolo su cui è equipaggiato, ma con tutto l’ecosistema stradale, inclusi gli altri veicoli, le infrastrutture e le reti di comunicazione, a vantaggio di una migliore esperienza di guida e della sicurezza”. Brembo ha intrapreso un progetto di ricerca con Spoke Safety. Questa collaborazione è nata tramite il Brembo Inspiration Lab in Silicon Valley, che mira a scoprire realtà innovative per promuovere l'evoluzione di Brembo verso soluzioni basate su software e intelligenza artificiale.

Spoke Safety

L'azienda Spoke Safety è stata fondata nel 2020 a Denver, Colorado. La startup sviluppa soluzioni basate sulla tecnologia Vehicle-to-Everything (V2X), che consente la comunicazione in tempo reale tra veicoli, utenti della strada, inclusi ciclisti, e infrastrutture urbane intelligenti come i semafori. Questo sistema mira a migliorare l'esperienza di guida e a potenziare la sicurezza stradale. Con l'inclusione di Spoke Safety, Brembo Ventures, l'unità di venture capital di Brembo, amplia il proprio portafoglio di investimenti globali in startup tecnologiche per sostenere l'innovazione e accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni per la mobilità del futuro.

Brembo

Brembo è una figura di spicco nella progettazione e produzione di sistemi frenanti ad alte prestazioni per i principali produttori di auto, moto e veicoli commerciali a livello globale. Fondata in Italia nel 1961, Brembo è rinomata per le sue soluzioni innovative nel campo del primo equipaggiamento e dell’aftermarket. La sua presenza è notevole nei campionati motorsport più competitivi del mondo, vantando oltre 600 titoli conquistati.

La visione strategica

Guidata dalla visione strategica "Turning Energy into Inspiration", Brembo si propone di plasmare il futuro della mobilità attraverso soluzioni all’avanguardia, digitali e sostenibili. Con una squadra globale di oltre 15.

600 persone distribuite in 15 paesi, 32 siti produttivi e sedi commerciali, e 9 centri dedicati alla ricerca e sviluppo, Brembo continua a distinguersi come partner di fiducia per coloro che cercano l’eccellenza nella guida. Nel 2023, l'azienda ha registrato un fatturato di € 3.849 milioni, confermando la sua posizione di leadership nel settore.