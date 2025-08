Buffett perde 4 miliardi su Kraft Heinz

Quando la H.J. Heinz Company iniziò la commercializzazione della salsa di rafano, il nonno di Warren Buffett aprì il suo negozio di alimentari. Quasi un secolo e mezzo dopo, nel febbraio del 2013, il miliardario di Omaha aveva comprato per circa 23 miliardi di dollari il gigante del ketchup. L’acquisto di Heinz era stato fatto insieme alla società di private equity 3G Capital, che aveva avuto un ruolo importante per convincere Buffett a lanciarsi nell’operazione. E alla fine il ketchup è andato davvero di traverso all’oracolo di Omaha. Perché secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, Berkshire Hathaway, il colosso degli investimenti di Buffett, ha visto gli utili del secondo trimestre più che dimezzarsi di fronte una svalutazione da 3,8 miliardi di dollari della sua partecipazione in Kraft Heinz, alle difficoltà delle sue attività nelle assicurazioni e al deprezzamento del dollaro. Al 30 giugno il valore contabile della quota è a 8,4 miliardi di dollari.

Sebbene sia ancora in attivo con il suo investimento, il titolo del colosso degli alimenti confezionati, nato nel 2015 dalla fusione tra Kraft e Heinz, è sceso del 62% da allora.

Nello stesso periodo, l’indice S&P 500 è aumentato del 202 per cento.

Il colosso dei beni di consumo, che sta valutando la possibilità di scorporare parte della sua attività, si trova ad affrontare difficoltà: l’inflazione pesa sulla spesa dei consumatori e le persone iniziano a cercare alternative più sane ai suoi prodotti. Il mese scorso, l’azienda ha registrato un calo delle vendite inferiore alle previsioni degli analisti, in parte grazie all'aumento dei prezzi.

L’investimento durato un decennio non ha, dunque, funzionato. Si tratta della seconda svalutazione da parte di Berkshire per Kraft Heinz, dopo quella da 3 miliardi di dollari del 2019. Buffett riconobbe all'epoca che la sua società aveva pagato troppo nella fusione del 2015 che diede vita all’azienda alimentare. Berkshire ha registrato un utile netto di 12,4 miliardi di dollari, contro i 30,3 miliardi dello stesso periodo del 2024. L’utile operativo è in calo del 4% a 11,16 miliardi dagli 11,6 miliardi dell’anno precedente. Sono diminuiti - dopo un 2024 che era stato particolarmente brillante - gli utili dal settore assicurativo, che hanno messo in ombra i risultati delle partecipazioni nelle ferrovie, nell’energia, nel manifatturiero, nei servizi e nel commercio al dettaglio. Al netto del tasso di cambio del dollaro, tuttavia, l’utile operativo sarebbe in miglioramento.

Berkshire ha debiti denominati in sterline, euro e yen che nelle relazioni trimestrali vengono rivalutati in dollari al tasso di cambio corrente. Il gruppo di Buffett ha dichiarato un aumento delle disponibilità tenute liquide a 344 miliardi di dollari, un record, contro i 333 miliardi a fine marzo.

Berkshire ha venduto più azioni di quante ne abbia acquistate per l’undicesimo trimestre consecutivo.Sul fronte della governance, lo scorso 5 maggio Buffett ha passato il testimone a Greg Abel ma è rimasto come presidente del cda, ruolo che in passato aveva detto sarebbe andato a suo figlio Howard.