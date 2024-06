C'è il via libera del tribunale. Visibilia trova un cavaliere e spegne il rischio bancarotta

Il capitolo bancarotta sembra in via di accantonamento. Il rafforzamento patrimoniale di almeno 4,5 milioni di euro per Visibilia (e Visibilia Editore), società editoriale del gruppo fondato dal ministro del Turismo Daniela Santanchè e da lei presieduta fino al gennaio 2022, è il passaggio indispensabile. A difesa di creditori e degli azionisti, l`amministratore giudiziario nominato dal tribunale di Milano ha infatti approvato le linee guida di una manovra che dovrebbe permettere «la positiva definizione della procedura di composizione negoziata della crisi pendente». E allontanare, di fatto, il rischio - per il ministro - di un dissesto che porterebbe all`accusa di bancarotta.

Restano invece in piedi gli altri filoni giudiziari in corso. Sul fronte penale nel caso Visibilia il ministro è accusato, insieme ad altri 17 ex amministratori, di falso in bilancio e di truffa aggravata ai danni dell`Inps per la gestione della cassa integrazione nel periodo Covid (per questa ipotesi di reato l`udienza preliminare è stata fissata a ottobre).

Per tornare al via libera accordato dall`amministratore giudiziario, si tratta, in soldoni, di una procedura che prevede la nomina di un esperto che agevoli le trattative tra l`imprenditore, i creditori e gli altri possibili soggetti interessati, con la prospettiva di un accordo che ristrutturi il debito e ripristini l`equilibrio economico dell'impresa.

A supportare la ricapitalizzazione sarà Athena Pubblicità (già Visibilia Concessionaria), interessata ad assumere la guida imprenditoriale della società ad esito del buon fine dell`operazione e della sua esecuzione, nonché della conseguente conclusione del mandato dell`amministratore giudiziario.

Athena ha assunto l`impegno a sottoscrivere azioni Visibilia di nuova emissione per l`importo massimo dell`aumento di capitale, di cui il 75% da liberarsi entro dieci giorni dalla relativa delibera (indicativamente nei mesi di luglio/agosto compatibilmente con le tempistiche di realizzazione dell'operazione) e il restante 25% da liberarsi indicativamente entro la fine di settembre prossimo.

Per quanto riguarda l`evoluzione prevedibile della gestione e la continuità aziendale, l`impegno di Athena Pubblicità a sostenere la manovra di rafforzamento patrimoniale di 4,5 milioni di euro, assistito da garanzia per 450mila euro, consente alla società, pur in assenza di una previsione di incasso di dividendi distribuiti dalla controllata, di far fronte agli impegni finanziari sia relativi alla gestione corrente sia relativi alla gestione pregressa.

Un passaggio, quello deciso dal tribunale, reso possibile dall`ok al bilancio di Visibilia Editore arrivato sempre ieri (dopo un breve rinvio; la prima data era quella del 28 maggio) e che fotografa al 31 dicembre 2023 un perdita di quasi 4 milioni, in aumento rispetto alla perdita di 1,3 milioni del 2022. In calo i ricavi a 3,97 milioni (da 4,22 milioni) e l`ebitda, pari a un rosso di 466,47 milioni (a fronte di -839 milioni). La posizione finanziaria netta è negativa per 74mila euro rispetto al milione del 2022.

La capogruppo ha chiuso invece con ricavi a 24.529 euro (da 7.671 euro). L`ebitda è negativo per 253.484 euro (da un rosso di 578.607 euro). Il risultato netto è negativo per 1,21 milioni (da -644.203 euro). Infine, il patrimonio netto è di 94.368 euro.