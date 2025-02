Ca' Zampa dà vita al leader delle cliniche veterinarie

Ascolta ora 00:00 00:00



Il gruppo Ca' Zampa mette le basi per la nascita di un polo delle cliniche veterinario per gli animali d'affezione, un mercato che in Italia vale 2,5 miliardi di euro. Il gruppo di Giovanna Salza ha acquistato il 100% di BluVet. L'operazione porta a detenere un totale di 48 strutture tra cui importanti ospedali, cliniche altamente specialistiche e strutture di medicina di base innovative. "L'integrazione di Ca' Zampa con BluVet è un passo importante nella veterinaria in Italia e permetterà di dare un contributo significativo allo sviluppo e al consolidamento di questo settore, in linea con le migliori esperienze europee", sottolinea Giovanna Salza, ceo e fondatrice di Ca' Zampa.

"C'è una grande complementarità tra la rete di cliniche e le competenze di Ca' Zampa e le strutture di altissima qualità di BluVet, e sono certa che questa combinazione potrà generare grande valore. La forte crescita che programmiamo per il futuro sarà resa possibile dalla solida compagine azionaria che ha creduto in questo progetto e ne ha garantito continuità ed impulso". L'operazione, che si è conclusa oggi, ha visto il perfezionamento della business combination tra Ca' Zampa e BluVet e l'acquisizione contestuale di ulteriori tre cliniche stand-alone. A valle dell'operazione, il gruppo Ca' Zampa registra oltre 50 milioni di ricavi. Il focus sarà rivolto ad alzare la qualità dell'offerta attraverso un range di servizi che spazierà dalla prevenzione, alla medicina altamente specialistica, a quella d'urgenza.

L'acquisizione di BluVet avviene a valle di un aumento di capitale in Ca' Zampa Holding, che controlla l'operativa Ca' Zampa. Alla ricapitalizzazione hanno partecipato il fondo Nextalia Capitale Rilancio quale lead investor; tre degli attuali soci di Ca' Zampa, il fondo inglese G Square, oggi azionista di maggioranza di Ca' Zampa, Finprog Italia, family office della famiglia Doris, e MC&Partners; il fondo NB Aurora, già azionista di maggioranza di BluVet; e la società Innisboffin Srl, riconducibile alla famiglia Achermann.

Ca' Zampa è il primo investimento del fondo Nextalia Capitale Rilancio, focalizzato sul rilancio di imprese italiane in situazione di temporaneo disequilibrio finanziario. A dieci mesi dall'avvio della commercializzazione il fondo ha superato il target di raccolta, con impegni per 265 milioni di euro in gran parte da investitori italiani istituzionali.

"Questa operazione è particolarmente distintiva perché crea sin da subito un operatore di primo piano nel mercato delle cliniche veterinarie, un settore ad alto potenziale e in forte espansione.

Ora continueremo ad affiancare il gruppo Ca' Zampa per rafforzarne ulteriormente la leadership, mettendo a disposizione risorse finanziarie, manageriali e operative per sostenerne la crescita", ha dichiarato il ceo di Nextalia, Francesco Canzonieri.