Centro Software punta alla Romania con Pinewood Consulting

Centro Software punta a consolidare la sua presenza sul mercato rumeno con l'accordo vincolante per l'acquisizione della maggioranza di Pinewood Consulting, società di consulenza specializzata nella delivery di prodotti ERP in Romania. L’operazione è strategica per il gruppo guidato dall’AD Lorenzo Battaglini perché consente di rafforzare le proprie capacità di servire direttamente le filiali dei clienti italiani in Romania.

Pinewood Consulting ha sede a Bucarest e con la sua pluriennale esperienza nell'installazione, customizzazione e assistenza di soluzioni ERP ha dimostrato una competenza distintiva, soprattutto nel settore dell'Industry 4.0 nel campo manifatturiero.

Secondo i dati dell'Ufficio Nazionale del Commercio, l’Italia si conferma il principale Paese investitore in Romania, rappresentando il 21% del totale delle aziende registrate nel Paese. Con una presenza robusta e diversificata, al 31 dicembre 2022, il numero di aziende italiane attive in Romania ammontava a 51.794, di cui circa 23mila attive. Grazie alla sua presenza diretta sul territorio rumeno, Centro Software può garantire un supporto completo e affidabile alle filiali rumene dei clienti italiani, tra cui molti hanno base in Veneto.

" società di riferimento in Italia nella produzione di soluzioni ERP per le imprese, ", afferma l’AD Battaglini. " Grazie a questa acquisizione, potremo ora offrire un supporto ancora più diretto e specializzato alle filiali rumene dei nostri clienti, assicurando continuità e eccellenza nel servizio ".

Pinewood Consulting ha costruito una solida reputazione nell'implementare e personalizzare le soluzioni ERP di Centro Software e avrà accesso a risorse più ampie e potrà sfruttare le sinergie con il gruppo per ampliare la sua offerta e migliorare ulteriormente i servizi ai clienti. La transazione è stata accolta positivamente da entrambe le parti e si prevede che porterà benefici significativi per i clienti, migliorando l'efficienza operativa e la capacità di rispondere rapidamente alle esigenze del mercato.

Il closing dell’operazione è atteso avvenire entro fine maggio 2024.