Chi è Dina Powell McCormick, l'ex consigliera di Trump nominata presidente di Meta

Meta ha annunciato la nomina di Dina Powell McCormick come presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione. La società ha spiegato che il nuovo incarico dell’ex consigliera di Donald Trump prevede un ruolo centrale nella definizione della strategia complessiva e nella supervisione della sua attuazione, con particolare attenzione ai progetti legati al calcolo e alle infrastrutture, così da assicurare che gli investimenti di larga scala producano i risultati attesi. A commento della nomina, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato oggi un messaggio sui social, definendola “un'ottima scelta da parte di Mark Z!!!” e aggiungendo: “È una persona fantastica e di grande talento, che ha servito l'amministrazione Trump con forza e distinzione!”.

Chi è Dina Powell McCormick

Nata in Egitto, Powell McCormick ha costruito il proprio percorso professionale tra incarichi governativi e funzioni di alto livello nel mondo finanziario. Vanta una lunga carriera nel settore finanziario. Ha lavorato 16 anni in Goldman Sachs ricoprendo posizioni dirigenziali come partner. Fino al 2023 è stata una delle figure femminili di maggiore rilievo a Wall Street, anno in cui ha lasciato la banca per entrare in una società di investimento e consulenza guidata da ex partner dell’istituto.

Durante il suo periodo in Goldman Sachs ha diretto l’area dedicata ai fondi sovrani, con il compito di consolidare i rapporti dell’istituto con gli investitori governativi. Tra le iniziative di sviluppo economico più influenti e di successo dell'azienda ricordiamo la 10.000 Women, la 10.000 Small Businesses e la One Million Black Women.

Prima dell’esperienza nella finanza, aveva trascorso più di un decennio nel settore pubblico statunitense in vari ruoli, tra cui quello di vice consigliere per la sicurezza nazionale per la strategia durante l’amministrazione Trump e quello di consigliere senior della Casa Bianca e assistente segretario di Stato per il segretario di Stato Condoleezza Rice sotto il presidente