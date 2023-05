Chi è Linda Yaccarino, la prossima Ceo di Twitter

Elon Musk ha ufficializzato il suo passo indietro dalla carica di Ceo di Twitter, confermando l’attesa svolta. Dopo mesi di silenzio e di ricerca del candidato ideale, l’imprenditore sudafricano ha individuato l’erede: secondo quanto confermato dal Wall Street Journal, si tratta di Linda Yaccarino, già responsabile della pubblicità di NBC Universal. “Inizierà tra circa 6 settimane” , ha spiegato Musk in un tweet, senza però fare nomi. Ma gli indizi sono tanti, a partire dalla recente conferenza tenuta a Miami con un discorso programmatico intitolato “Twitter 2.0: dalle conversazioni alle partnership”.

Chi è Linda Yaccarino

Come anticipato, Linda Yaccarino è presidente della pubblicità globale e delle partnership presso Nbc Universal, dove ha lavorato per più di un decennio e gestisce un team globale di 2 mila persone. In soldoni, si parla di oltre 100 miliardi di dollari di vendite pubblicitarie. La manager e il suo team hanno interpretato un ruolo da protagonista nel lancio di Peacock, la piattaforma di streaming supportata dalla pubblicità di Nbcu, e hanno abbracciato nuovi modi di misurare le prestazioni pubblicitarie, oltre a stringere partnership con colossi del calibro di Apple News, Buzzfeed, YouTube, Snapchat e appunto Twitter.

Come evidenziato sul suo profilo Linkedin, Linda Yaccarino è coinvolta nel World Economic Forum (Wef), dove presiede la task force dell'organizzazione sul futuro del lavoro e fa parte del comitato direttivo dei governatori dell'industria dei media, dell'intrattenimento e della cultura. Non sono mancate le collaborazioni con il governo, in particolare per le campagne per promuovere stili di vita sani come membro del President's Council on Sports Fitness and Nutrition. Come confermato da Forbes, ha collaborato con le agenzie governative, la Casa Bianca e Papa Francesco per la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 nel suo ruolo di presidente del gruppo pubblicitario senza scopo di lucro Ad Council. Linda Yaccarino ha inoltre lavorato per diverse aziende di media, comprese Turner Broadcasting e Mtv Networks, e ad agency come la Wpp Group

La svolta di Twitter (e Tesla sorride)

Elon Musk ha acquistato Twitter nell’ottobre del 2022 per 44 miliardi di dollari e i primi mesi sono stati piuttosto turbolenti tra riduzioni dell’organico e la linea più liberale. Giovedì è arrivato l’annuncio del passaggio di consegne e sarà una figura di spicco del settore pubblicità e media a prendere il suo posto. Ora il ruspante imprenditore potrà dedicare la sua totale attenzione a Tesla, reduce da un’annata tutt’altro che positiva. Ma non mancano i motivi per sorridere: dopo l’annuncio dell’addio alla poltrona di Ceo di Twitter, le azioni sono aumentare del 4 per cento.