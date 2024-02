La competitività delle imprese tra manager e famiglia - LIVE

Al Centro Congressi della Fondazione Cariplo di Milano si tiene la sesta edizione dell’evento “La Ripartenza, liberi di pensare” nato da un’idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito Nicolaporro.it.

La Ripartenza24, come da DNA della manifestazione nata in pieno lockdown, affronta i temi dell’economia italiana e in questa edizione dedicherà un focus speciale ai rapporti tra Giustizia e Mercato, con l’intervista finale al Guardasigilli, Carlo Nordio.

In questa seconda tavola rotonda, Nicola Porro discute della competitività delle imprese, dal modello familiare a quello manageriale, insieme a:

Sara Doris (Vicepresidente di Banca Mediolanum SpA),

(Vicepresidente di Banca Mediolanum SpA), Ernesto Fürstenberg Fassio (Presidente di Banca Ifis),

(Presidente di Banca Ifis), Marco Tronchetti Provera (Vicepresidente Esecutivo del gruppo Pirelli),

(Vicepresidente Esecutivo del gruppo Pirelli), Renato Mazzoncini ( Amministratore Delegato A2A)

Amministratore Delegato A2A) Fabrizio Palenzona (Presidente della Fondazione CRT).